【聖誕節2020】電影、遊戲好推介！無得旅遊、限聚轉戰串流平台

▲ 除了舉行線上聚會、虛擬體驗應變，有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，以下就精選一些聖誕節電影、遊戲好推介！

2020年聖誕節最終在疫情新常態下來臨，但新冠肺炎疫情打亂了不少人的聚會或旅遊大計，除了舉行線上聚會、虛擬體驗應變，有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，以下就精選一些聖誕節電影、遊戲好推介！

其中串流平台Netflix的2020聖誕節電影推介就包括：《節日限定之戀》（Holidate）、《找數聖誕節》（Just Another Christmas）、動畫片《克勞斯：聖誕節的秘密》（KLAUS）。

較輕鬆的搞笑愛情電影《節日限定之戀》中的男、女主角絲隆與傑克森正好單身，並且素不相識，二人在某年聖誕節相遇後便充當對方的「節日情人」，表示不會喜歡上對方。但在經歷無數搞笑的歡鬧時光、日漸相處下，還是擦出了火花。

巴西電影《找數聖誕節》則關於男主角困在聖誕節的時間迴圈之中，在過完2010年的12月24日之後，就會直接跳到下一年的12月24日，如此類推。而主角亦中開始領悟何為人生要務。

動畫電影《克勞斯：聖誕節的秘密》於2019年底上映，更是首部Netflix獲奧斯卡最佳動畫提名的作品，劇情十分適合一家大細觀看。

至於遊戲方面，許多過往在實體派對玩的遊戲，已經可以轉到手遊程式上開玩！經典遊戲如「大電視」手遊如Party Guess，就提供大量富香港特色的題目，也可讓用戶擇錄製整個遊戲過程重溫，適合一家大細一齊玩。

還有考驗玩家邏輯推理的「狼人殺」遊戲；以及有需要鬥智鬥力的文字推理手遊MAD or MED（瘋子或醫生），最終要找出在故事設定中的角色如瘋子、醫生，並與隊友相認。

而遊戲開發商Epic Games日前亦有推出限定免費遊戲下載，以及將過往在實體派對玩的遊戲，轉到不同手遊程式上。其中就已由今月 17 日開始，連續 15 天至今月底 31 日，每日推送一款限時免費遊戲，開放 24 小時免費領取，並可永久保留在收藏庫。

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責任編輯：張寶燕