  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節2020】電影、遊戲好推介！無得旅遊、限聚轉戰串流平台

科技 19:29 2020/12/24

分享：

除了舉行線上聚會、虛擬體驗應變，有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，以下就精選一些聖誕節電影、遊戲好推介！

2020年聖誕節最終在疫情新常態下來臨，但新冠肺炎疫情打亂了不少人的聚會或旅遊大計，除了舉行線上聚會、虛擬體驗應變，有不少聖誕活動轉到線上、串流平台進行，以下就精選一些聖誕節電影、遊戲好推介！

其中串流平台Netflix的2020聖誕節電影推介就包括：《節日限定之戀》（Holidate）、《找數聖誕節》（Just Another Christmas）、動畫片《克勞斯：聖誕節的秘密》（KLAUS）。

較輕鬆的搞笑愛情電影《節日限定之戀》中的男、女主角絲隆與傑克森正好單身，並且素不相識，二人在某年聖誕節相遇後便充當對方的「節日情人」，表示不會喜歡上對方。但在經歷無數搞笑的歡鬧時光、日漸相處下，還是擦出了火花。

巴西電影《找數聖誕節》則關於男主角困在聖誕節的時間迴圈之中，在過完2010年的12月24日之後，就會直接跳到下一年的12月24日，如此類推。而主角亦中開始領悟何為人生要務。

動畫電影《克勞斯：聖誕節的秘密》於2019年底上映，更是首部Netflix獲奧斯卡最佳動畫提名的作品，劇情十分適合一家大細觀看。

至於遊戲方面，許多過往在實體派對玩的遊戲，已經可以轉到手遊程式上開玩！經典遊戲如「大電視」手遊如Party Guess，就提供大量富香港特色的題目，也可讓用戶擇錄製整個遊戲過程重溫，適合一家大細一齊玩。

還有考驗玩家邏輯推理的「狼人殺」遊戲；以及有需要鬥智鬥力的文字推理手遊MAD or MED（瘋子或醫生），最終要找出在故事設定中的角色如瘋子、醫生，並與隊友相認。

而遊戲開發商Epic Games日前亦有推出限定免費遊戲下載，以及將過往在實體派對玩的遊戲，轉到不同手遊程式上。其中就已由今月 17 日開始，連續 15 天至今月底 31 日，每日推送一款限時免費遊戲，開放 24 小時免費領取，並可永久保留在收藏庫。

【PS5】csl聖誕大抽獎：PlayStation5主機　Nintendo Switch瑪利歐實況賽車等緊你

責任編輯：張寶燕

相關文章

【好想去日本】《鬼滅之刃》效應影響　剪刀外型都似日本刀更好賣？
今日
【好想去日本】《鬼滅之刃》效應影響　剪刀外型都似日本刀更好賣？
【聖誕甜品】鮮芋仙聖誕節推11款新品　香港限定黑糖薑母、薑湯豆花系列
今日
【聖誕甜品】鮮芋仙聖誕節推11款新品　香港限定黑糖薑母、薑湯豆花系列
【機迷熱話】資深太空兵也搶PS5　訓練遲到遭減人工＋降級！
今日
【機迷熱話】資深太空兵也搶PS5　訓練遲到遭減人工＋降級！
疫情 電影 電玩手遊 聖誕節 新冠肺炎 串流 新冠肺炎疫情 肺炎 遊戲

下一篇文章

【環保衛星】日本木製人造衛星　擬2023年發射
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機
【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
【錯失良機】Elon Musk Twitter大爆　曾接觸蘋果將Tesla賣盤被拒
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【小米手機】小米POCO M3正式抵港　售價港幣949＋明天起預售
【每日焦點】2020年度最佳手機名單出爐　小米11下周一登場
【每日焦點】2020年度最佳手機名單出爐　小米11下周一登場
【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！
【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！