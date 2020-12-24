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美元處於轉捩點

宏觀解讀 10:55 2020/12/24

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近來，美匯（DXY）指數持續走弱，上星期一度跌穿90，其後重返90水平。若要數到美匯指數近年較大的轉捩點，可算是2008至2009年金融海嘯的時期。當時的美匯指數一度跌至71.329，然後在70至90水平徘徊，直到2014年中，油價下挫驅動美元新一輪升浪至90至100水平，以至最近，美元重回90的邊緣，接近與2018年年初中美兩國正值貿易戰開端的水平。對於美元會否進一步下行，甚至回落到金融海嘯時70至90水平，我們可以分析以下的因素。

現時環球貨幣政策環境與金融海嘯時間不一樣。在金融海嘯發生後，各國政府因其國家地區的經濟情況實行各種貨貨及財政政策。2012年日本推行「安倍經濟學」，油價在2014年下挫，歐盟在2015年3月推出量化寬鬆政策，而美國則在同年12月加息。環球央行的貨幣政策處於分歧狀態，亦正因如此，令美元受到追捧，美匯指數水平在2014中旬至2015年走高。而現時與金融海嘯時不同，大部分主要國家靠降低短期借貸成本至接近0%的水平及推行資產購買政策來支持在新冠肺炎衝擊下的經濟。不單是美國聯儲局推出無限量化寬鬆直到經濟出現改善，其他央行諸如歐盟、英倫銀行、澳聯儲和紐聯儲在近幾個月亦擴大相類政策。現時環球央行的貨幣政策處於趨同狀態，政策方向相近。

美匯指數在過去九個月已下跌接近13%，這個跌勢與金融海嘯後的三次拋售相似，當時的跌勢大約在15至18%之間。以現時的美匯指數水平來看，美元已靠近關鍵的轉捩點，若果能在88至89附近企穩陣腳，那麼看淡美元的觀點可能會改變。我們預期美國的經濟增長在2021年達5%，比歐元區的4%步伐快。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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