傳英國作出最大讓步　脫歐貿易協議或進入最後階段

英國與歐盟接近達成脫歐後的協議，暫未知能否避免在元旦期間造成經濟破裂。

【英國脫歐】脫歐談判一拖再拖 英歐達成協議的三大爭議：【下一頁】

《路透社》引述消息人士報道，在脫歐過渡期完結前一周，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已準備與歐盟達成貿易協議。然而，雙方都尚未進行官方確認該消息。一名法國官員表示，英國在過去48小時的談判中，在捕魚問題上作出「巨大讓步」，未知是否如外界消息一樣，約翰遜批準歐盟在英國海域的魚獲量由削減60%變至35%。

英國政府消息人士持謹慎態度，表示有關脫歐談判正在進行。歐盟執行委員會的一位消息人士稱，儘管談判處於「最後階段」，但尚未完結，並不排除1月1日發生「無協議」下完結英國脫歐過渡期。

自今年1月31日正式退出歐盟以來，英國一直在與27個成員國的自由貿易協定進行談判，以緩解在今年年底前退出歐盟單一市場和關稅同盟的優勢。

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