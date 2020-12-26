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【女性創業】倘籌措資金遇困　更應主動向專家求助

商業 14:00 2020/12/26

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女性在為企業募集投資資金時仍會遇到性別歧視，觸礁機率往往比男性高，面對更大挑戰。

全球創業趨勢持續，女性要在競爭激烈的創業市場環境中突圍，減緩傳統觀念及職場偏見等帶來的制約，絕非容易。滙豐私人銀行客戶財資管理部市場主管韋宋若蘊、女性創業家眾籌平台Next Chapter創辦人Nicole Denholder分享，撰寫較全面的業務計劃書、訓練提案（Pitching）技巧，以及主動諮詢專家意見等，均十分重要。

韋宋若蘊留意到近日低息環境持續，將同時有利獲得創投機會，並且因為亞洲地區對數碼轉型的接受程度上升，令創投聚焦新興行業。

【女性創業】增聯網建人脈、藉數碼轉型　聚焦創新吸投資者

【宅經濟】中小企與創業者瞄準網上商機　本地業界：明年初競爭更激烈

為會面準備數據 解答質疑

惟不少創業家在過往準備時間不足，以及計劃書欠缺全面，尤其女性在為企業募集投資資金時仍會遇到性別歧視，觸礁機率往往比男性高，面對更大挑戰。所以有鑑於此，她建議在面臨籌措資金困難時，要更勇於、主動開口尋求協助，如在network中尋找有資深經驗的顧問，以及為投資者會面準備好充足的數據等，解答可能出現的質疑或批評等。

此外，Nicole Denholder又表示，若針對在改善工作環境、社區發展及環境可持續發展等元素，加入提案或業務，也能幫助獲得投資機會。

【棄置木重生記】卡板化身客製化木家品！5個環保有心人夥「樹醫生」物盡其用

記者：張寶燕

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