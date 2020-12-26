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【女性創業】增聯網建人脈、藉數碼轉型　聚焦創新吸投資者

科技 13:00 2020/12/26

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女性創業趨勢持續上升，她們該如何把握機會，減緩在疫情新常態下的影響，甚至突破、創造新局面？

近年全球女性創業趨勢持續上升，不過募集投資資金屢遇障礙、質疑，加上面對一場來勢洶洶的新冠肺炎疫情，以及前所未有的挑戰，更令女性創業家處於歷史的十字路口。她們該如何把握機會，減緩在疫情新常態下的影響，甚至突破、創造新局面？

滙豐私人銀行日前在專為支援女企業家而設的FoundHER數碼峰會上進行調查，了解她們在疫情下，為企業募集投資時遇到的挑戰，以及對創業市場的最新看法；同時幫助她們尋找適切的應對方案及提供建議。

調查：3因素影響創業意向

該調查訪問了約200名、來自香港及新加坡的女性創業家，分別來自不同行業如時裝、藝術、市場推廣、媒體、品牌策略、教育、飲食及消費品。其中有三分一的香港受訪者表示，疫情發生導致她們在募集資金方面的熱情及意向減弱；3大主因影響其創業的意向及計劃進度，包括連帶的經濟壓力、額外的家庭責任、以及缺乏人際網絡支援。

滙豐私人銀行客戶財資管理部市場主管韋宋若蘊表示，雖然女性創業成為了產業的新勢力，不過就因為傳統生意場上少有女性足迹，所以應該要增加聯通網絡（network）機會擴展商機，助尋找同行者、導師，以及獲得人脈引薦等，減緩缺乏人際網絡支援帶來的制約。

盡管在疫情下，從面對面交流獲得投資的活動大減，但是韋宋若蘊以及另一女性創業家眾籌平台Next Chapter創辦人Nicole Denholder均指出，她們仍可透過綫上渠道，繼續積極建立人脈、拓展創業投資網絡，以及透過轉型商業方案，聚焦創新及可持續解決方案來吸引投資者。 

【疫市商機】手套女王創抗疫用品　冀推動可持續、科技進步

【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人　線上推廣軟餐、拍片教育公眾

韋宋若蘊提出了不少女企業家的轉型例子，如有數碼衣櫥收納平台則由為個人及企業客戶提供24小時存放及轉售服務，因應在家工作趨勢轉為專注發展個人客戶業務，定時消毒、提供抗菌空間等，重新平衡收入來源。

另一專注奢侈健康旅遊（wellness travel）的比較平台，由原本提供比較世界各地高級酒店提供的養生健康服務，以及提供健康養生旅遊內容連結消費者，在疫情下因應staycation熱潮，轉向積極與本地高級酒店合作推出優惠套餐應變，增加收入來源；以及有促進藝術者合作的平台，就因展覽場地以及海外項目被迫煞停，轉以數碼展覽形式展示原來的藝術品，以此模式令藝術品買賣如常運作。

【中小企教室】共享空間預訂平台創辦人：夥酒店業應變　推「Work From Room」日租轉危為機

記者：張寶燕

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