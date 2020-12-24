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【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強

環球社會熱點 10:36 2020/12/24

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英國疫情嚴峻之際，英國此前出現變種新冠病毒，引起國際關注。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國發現另一種變種新冠病毒，相信與南非發現的變種新冠病毒有關。

夏國賢在記者會上表示，英國有2名患者感染另一種更具有傳染力的新變種病毒，2人曾前往南非。

變種病毒惹搶購潮 英國超市限購雞蛋廁紙大米 【下一頁】

夏國賢表示：

「這種新變種病毒令人高度關注，因為它同樣傳染力更高，而且比在英國發現的新變種病毒有更多的突變。」

（This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant discovered in the UK.）

夏國賢宣布，任何在過去2周曾前往南非，以及任何曾與該2名患者接觸的人士，都必須自我隔離。英國政府亦隨即對南非實施旅遊限制。

變種病毒遍英國全國 曼徹斯特利物浦均中招 【下一頁】

英國國民保健署檢測及追蹤部門（NHS Test and Trace）首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，南非的變種病毒與英國的變種病毒非常不同，有不同的「突變」（mutations），但兩者的傳染力似乎都更高。

雖然在英國及南非發現的變種病毒是不同，但兩者都有一個名為「N501Y」的「突變」可改變病毒的棘狀物（spike），令病毒更容易入侵人體細胞。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：林嘉莉

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