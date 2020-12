【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強

英國疫情嚴峻之際,英國此前出現變種新冠病毒,引起國際關注。英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)表示,英國發現另一種變種新冠病毒,相信與南非發現的變種新冠病毒有關。

夏國賢在記者會上表示,英國有2名患者感染另一種更具有傳染力的新變種病毒,2人曾前往南非。

夏國賢表示:

「這種新變種病毒令人高度關注,因為它同樣傳染力更高,而且比在英國發現的新變種病毒有更多的突變。」

(This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant discovered in the UK.)