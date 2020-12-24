【變種病毒】英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強

英國疫情嚴峻之際，英國此前出現變種新冠病毒，引起國際關注。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，英國發現另一種變種新冠病毒，相信與南非發現的變種新冠病毒有關。

夏國賢在記者會上表示，英國有2名患者感染另一種更具有傳染力的新變種病毒，2人曾前往南非。

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夏國賢表示：

「這種新變種病毒令人高度關注，因為它同樣傳染力更高，而且比在英國發現的新變種病毒有更多的突變。」 （This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant discovered in the UK.）

夏國賢宣布，任何在過去2周曾前往南非，以及任何曾與該2名患者接觸的人士，都必須自我隔離。英國政府亦隨即對南非實施旅遊限制。

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英國國民保健署檢測及追蹤部門（NHS Test and Trace）首席醫學顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，南非的變種病毒與英國的變種病毒非常不同，有不同的「突變」（mutations），但兩者的傳染力似乎都更高。

雖然在英國及南非發現的變種病毒是不同，但兩者都有一個名為「N501Y」的「突變」可改變病毒的棘狀物（spike），令病毒更容易入侵人體細胞。

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責任編輯：林嘉莉