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【體育用品】Nike季績有驚喜 招商證券指預告內地市場需求勁

股樓投資 10:32 2020/12/24

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Nike（美：NKE）公布截至11月底的季度業績，收入按年增9%，來自中國的收入若不計匯率影響升19%，同期內息稅前利潤按年增28%，反映中國區收入及利潤率都出現擴張。

招商證券指，今年上半年Nike中國業務收入升14%，在第二財季在中國收入超過20億美元，單在雙十一綫上收入超過5億美元。即使Nike預計歐洲及北美部分地區將實施新一輪限制措施應對疫情，但仍然增加2021財年的收入增長目標，反映公司預計中國業務將增長強勁。

招商證券預計，2021年中國運動用品行業將按年增15%至20%，與Nike的預測大致相符，因此維持對行業樂觀的看法，維持安踏 （02020） 及特步 （01368） 的「買入」評級，而李寧 （02331） 則維持「中性」。

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