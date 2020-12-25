【What The Tech】疫下聖誕、除夕限聚　如何緩解無法旅遊出走遺憾？

▲ 民眾雖然無法在街頭狂歡感受溫馨的氛圍，不過目前就可以透過線上虛擬體驗如有來自聖誕老人故鄉的串流直播，以及透過舉行線上形式聚會等來緩解遺憾。

全球受新冠肺炎疫情影響，即使普天同慶的聖誕節來臨，亦無奈因隔離需要取消聚會或旅遊大計。民眾雖然無法在街頭狂歡感受溫馨的氛圍，不過目前就可以透過線上虛擬體驗如有來自聖誕老人故鄉的串流直播，以及透過舉行線上形式聚會等來緩解遺憾。

在線上虛擬體驗方面，其中就有芬蘭航空（Finnair）推出的聖誕老人村虛擬朝聖體驗，讓「乘客」可以透過電腦或手機串流直播，以及戴上虛擬實境（VR）頭戴式裝置，觀賞北極光及夜空，更有機會見到聖誕老人，並且在羅瓦涅米（Rovaniemi）感受北極圈的環境。乘客將會「乘搭」空中巴士 A350 由芬蘭首都赫爾辛基出發前往拉普蘭，整個航程為時約 30 分鐘。

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旅遊平台KKday日前亦推出線上版「尖沙咀五光十色徒步之旅」虛擬行程，在1小時的行程中，由香港太空館起程，經過半島酒店，到訪1881 百年古蹟廣場巨型北極熊家族，感受異國雪地環境。隨後還會漫步維港，途經尖沙咀鐘樓、星光大道的燈飾，以及尖東的燈海等。

本港亦有由旅發局推出「聖誕小鎮虛擬之旅」，提供網上聖誕手作教學，亦由英文KOL「蕭叔叔」教大家用中英文講聖誕故事等。

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在舉行線上形式聚會方面，為了滿足小朋友往年可以在與聖誕老人拍照互動的心願，美國一間科技公司Storyfile就配合人工智能（AI）技術建立網站，讓他們可以不受時間地點限制，在線上與聖誕老人真人錄像進行虛擬對話、提問問題等。

而在疫情下成大熱的線上會議軟件如Microsoft Teams、Zoom等分別推出功能更新如有聖誕主題虛擬背景，以及取消免費會議的時限，讓所有用戶都能夠#ZoomTogether，慶祝節日。Microsoft 近日發布影片指，就連聖誕老人都要用線上會議軟件與精靈員工開會，商討派禮物的工作進度。

Zoom則宣布在部分節日包括：聖誕前夕及聖誕節、新年除夕及新年，及非洲寬札節（Kwanzaa）的最後一天，的特定時段解除40分鐘免費會議時限。

Zoom開放假期時段無限時會議 可於線上舉行節日聚會

責任編輯：張寶燕