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【京東健康】京東健康曾跌16%後回穩、高位累回4分之1　阿里健康再跌一成

股市 12:06 2020/12/28

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京東健康今早挫逾一成，最低見175元。

京東健康 （06618） 自上市後股價最高升近兩倍，隨阿里巴巴 （09988） 因電商之間的「二選一」競爭有壟斷嫌疑而被立案調查，一眾大型科網股急回。京東健康上周四「平安夜」大跌15.64%後，周一早段最多跌16%，低見138元，其後跌幅曾收窄至4%。至中午收市，京東健康報151.9元，跌7.7%，成交24億元。

京東健康上周三高見198.5元，以最新價計，京東健康僅一個半交易日，股價從高位回吐24%。

京東健康同類型股份，阿里健康 （00241） 受此消息影響，上周四跌近11%，今日再跌1成，暫報21.15元，成交14億元。

京東8億元入股中國地利攻生鮮供應鏈，可見【下一頁】

阿里巴巴涉嫌壟斷被調查，可見【下一頁】

京東健康上周納入多項指數，包括納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所其後公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康被調入深港通下的港股通名單，即日起生效。京東健康自納入北水買貨名單，北水立即湧入，兩日獲北水追貨約3.7億元。

京東健康12月8日上市，即市高位曾見198.5元，較招股價70.58元累升約1.8倍。

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編輯：陳華

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東健康（06618）

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