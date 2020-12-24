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【京東健康】京東健康半個月升近兩倍後升勢止步　現回吐近一成

股市 10:19 2020/12/24

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京東健康今早挫逾一成，最低見175元。

京東健康 （06618） 昨日升破頂後，今早回吐逾一成，最低見175元，成交額10億元，終止多日連升的走勢。現價報179.2元，跌幅收窄至8.1%。受阿里巴巴 （09988） 因電商之間的「二選一」競爭有壟斷嫌疑而被立案調查，科網股齊跌。京東健康母企京東 （09618） 今早亦由升轉跌，曾見低點322.8元，挫3%，現價為328.8元，仍跌約1.3%。

而同類型股份，阿里健康 （00241） 受此消息影響，大瀉近13%，低見23.5元，現報價23.7元，跌10.7%，成交7.9億元。

阿里巴巴涉嫌壟斷被調查，詳情【下一頁】

京東健康本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所其後公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康被調入深港通下的港股通名單，即日起生效。京東健康自納入北水買貨名單，北水立即湧入，兩日獲北水追貨約3.7億元

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編輯：陳華

 

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東健康（06618）

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