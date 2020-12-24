【京東健康】京東健康上市升近兩倍後升勢止步　今日回吐超過一成半

▲ 京東健康今早挫逾一成，最低見175元。

京東健康 （06618） 自上市後不斷破頂，今早回吐超過17%，最低見160.6元，終止多日連升的走勢。京東健康今日收市價報164.5元，跌幅收窄至15.64%，成交額34.3億元。受阿里巴巴 （09988） 因電商之間的「二選一」競爭有壟斷嫌疑而被立案調查，拖累科網股齊跌。京東健康母企京東 （09618） 今早亦由升轉跌，曾見低點321元，收市報325.4元，跌2.28%，成交15.45億元。

京東健康同類型股份，阿里健康 （00241） 受此消息影響，曾大瀉近13%，低見23.5元，收市報23.65元，跌近11%，成交15億元。

阿里巴巴涉嫌壟斷被調查，詳情【下一頁】

京東健康本周納入多項指數，周一收市納入恒生國指、科指和恒生綜合指數。深交所其後公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，京東健康被調入深港通下的港股通名單，即日起生效。京東健康自納入北水買貨名單，北水立即湧入，兩日獲北水追貨約3.7億元。京東健康12月8日上市，昨日高位曾見198.5元，較招股價70.58元累升約1.8倍。

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編輯：陳華