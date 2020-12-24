【阿里監管】阿里被調查螞蟻被約談 阿里巴巴曾跌近7%

阿里巴巴 （09988） 今日開市前即傳出兩項不利消息，首先是中國國家市場監管總局，因應阿里巴巴涉嫌利用市場地位要求網點商戶在兩間網購平台之中「二選一」，屬於壟斷行為而作出調查。

同時，人民銀行、銀保監、中證監、國家外匯管理局預告將約談螞蟻集團，要求公司按照市場化及法治的原則，執行金融監管、公平競爭及保護消費者權益等，金融業務需要規範。螞蟻集團回應指收到監管當局的通知，會認真學習及遵守監管部門的要求。

阿里系今日全面下跌，阿里巴巴一度跌近7%，失守230元，阿里健康 （00241） 亦曾跌近一成，最低見23.6元，阿里影業 （01060） 則跌約1%至0.95元。

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