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【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶無有怕　230元價位見2000個買盤惟一沖即散

股市 10:50 2020/12/24

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶無有怕　230元價位見2000個買盤

阿里巴巴 （09988） 涉「二選一」壟斷被立案調查，阿里巴巴股價應聲下挫，股價跌逾8%。逾千投資者昨日已於245元水平排隊入市。阿里巴巴今早一度跌穿230元水平，散戶無懼，逾2000個買盤於阿里巴巴230元水平先築起人牆，趁低入貨，惟一沖即散。

阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查，詳情請看【下一頁】

阿里巴巴228元價位的買盤增加至1600個，不過繼續一沖即散，阿里巴巴跌穿228元水平，截至10時50分，暫低見227.2元。

阿里巴巴跌穿230元，散戶再於228元排出1000個買盤，涉36萬股。

早上10時19分，阿里巴巴再次跌穿230元水平，意味逾2000個買盤一沖即散。

截至早上10時14分，阿里巴巴230元價位的買盤增加至2600個買盤，涉130萬股或近3億元。

早上10時，阿里巴巴於230元價位共排出2000個買盤，涉100萬股或2.3億元。

官媒報道，市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）

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【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查 逾百億成交跌8%

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