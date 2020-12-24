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【新冠肺炎】傳播速度更快　英國現南非新變種病毒確診案　

環球政經 10:53 2020/12/24

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英國國內早前出現變種病毒，各國均對其實施入境限制，當地又有超市商品被搞清，疫情形勢令人擔憂。衰事連連，英國於周三（23日）確認，國內發現一種來自南非的變種病毒與早前的變種病毒不同，更具傳染性。

【新冠疫情】美疾控中心：變種病毒可能已傳入美國 紐約將檢測自英國抵達旅客：【下一頁

綜合外媒報道，英國衛生部長Matt Hancock周三表示，英國英格蘭東部、東南部及更多地區的疫情防控將提升至第四級，當地又發現新變種病毒，「這個新變種病毒令人高度關注，因為它具有更大的傳播性，而且似乎比在英國發現的新變種還突變得更多。」

南非於上周宣布發現該疾病的新基因突變。據指，當地由一天新增約3000宗確診個案，急升至每日新增至少9500宗，上升數字十分誇張。當中又發現，年輕人更易互相傳染，而且新變種病毒傳播速度快，令當地的病情更趨嚴峻。

是次在英國出現兩名確診新變種病毒的患者，也都是曾前往過南非。Matt Hancock續指，在過往兩周曾到訪過南非以及與該兩名確診病人的接觸者，都必須立即進行自我隔離。有專家有信心，可透過檢疫隔離、限制出行控制疫情，而疫苗仍有效用。

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責任編輯：黎淑雯

英格蘭 英國 紐約 南非 商品 疫情

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