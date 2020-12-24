【華為風暴】傳義大利電信將減少採購華為5G行動網絡設備　改用Nokia

▲ 近日路透社消息指，義大利電信集團（Telecom Italia）已決定在5G通訊設備採購上，減少華為設備的比例。（法新社資料圖片）

美國當局早前對中國電信設備商華為發出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，減少採用華為5G通訊設備。近日路透社消息指，義大利電信集團（Telecom Italia）已決定在5G通訊設備採購上，減少華為設備的比例，並保留Nokia為5G行動網路設備供應商。

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路透社報道稱，3名消息人士透露，義大利電信集團曾在今年初，考慮將5G網絡建設中的無線接取網絡（RAN）設備供應合約，分拆予華為和瑞典的愛立信（Ericsson）。而曾是義大利電信RAN設備供應商之一的Nokia，則被排除之外。

但目前經過審查後，相關安排已作出改變。消息人士表示，Ericsson將為義大利電信提供大部分的5G RAN設備；而華為和Nokia設備的佔比，則分別約為20%到25％。不過有傳義大利電信有意再減少華為設備百分比，談判仍在進行中。

對於相關報道，華為、義大利電信、Nokia及Ericsson均拒絕發表評論。而到目前為止，意大利政府拒絕徹底禁用華為設備。

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責任編輯：曾曉汶