【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）

阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象，內地官媒《人民日報》稱，市場監管總局根據舉報，調查阿里巴巴「二選一」等涉嫌壟斷行為。《人民日報》並撰文指「加強反壟斷監管是為了更好發展」，並指中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，意味反壟斷方針由內地最高層決定。

阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查，開市守240元，可見​​​​​​【下一頁】

螞蟻集團再遭金融管理部門約談，可見【下一頁】

以下為人民日報評論全文：

近日，市場監管總局根據舉報，在前期核查研究的基礎上，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。這是我國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。

近年來，我國線上經濟蓬勃發展，新業態、新模式層出不窮，對推動經濟高質量發展、滿足人民日益增長的美好生活需要發揮了重要作用。但與此同時，線上經濟憑藉數據、技術、資本優勢也呈現市場集中度越來越高的趨勢，市場資源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些風險和隱患。近期召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，得到社會熱烈反響和廣泛支持。可見，反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。

反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。公平競爭是市場經濟的核心，只有競爭環境公平，才能實現資源有效配置和企業優勝劣汰，而壟斷阻礙公平競爭、扭曲資源配置、損害市場主體和消費者利益、扼殺技術進步，是監管者一直高度警惕的發展和安全隱患。自線上經濟誕生以來，我國始終支持和鼓勵互聯網平台企業創新發展、增強國際競爭力。

2019年8月，《關於促進平台經濟規範健康發展的指導意見》印發，提出了加大政策引導、支持和保障力度等措施。應當說，我國平台經濟、線上經濟走在全球前列，離不開改革開放的大時代，受惠於中國這個全球最大的市場，得益於政府部門鼓勵發展和創新的政策舉措。但鼓勵與規範應當並重，線上經濟必須依法依規進行創新發展，如果超越法律法規限制，放任市場壟斷、無序擴張、野蠻生長，終將使整個行業無法實現健康可持續發展。此次監管部門依法依規對涉嫌壟斷行為的互聯網企業展開立案調查，正是為了更好規範和發展線上經濟，讓互聯網行業在法治軌道上更好前行。

放眼全球，反壟斷是國際慣例，有利於保護市場公平競爭和創新，維護消費者權益。面對互聯網這個「超級平台」，世界各國和經濟體反壟斷執法機構均採取了嚴格的監管態度和制約措施。加強反壟斷監管，保護消費者合法權益，維護公平競爭市場秩序，激發市場活力，已成為大勢所趨、人心所向。美國是世界上首個出台反壟斷法的國家，近年來，美國不斷加大對互聯網科技巨頭的反壟斷調查力度，調查重點指向科技巨頭濫用市場支配地位、打壓競爭者、阻礙創新、損害消費者利益等。

12月15日，歐盟公佈《數字服務法》和《數字市場法》，旨在遏制大型網絡平台的不正當競爭行為。近4年來，谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜等科技巨頭在全球範圍內遭到反壟斷調查，其中歐盟自2017年至2019年連續三年對谷歌進行反壟斷處罰，累計金額超過90億美元。

加強反壟斷監管，還將有效推動創新、促進共治。我國是公認的全球數字經濟發展較為領先的國家之一，更需要通過反壟斷促進行業健康發展，健全數字規則，為構建新發展格局打下堅實基礎。近年來，我國互聯網領域反壟斷法治建設取得了長足進步，《關於平台經濟領域的反壟斷指南》已完成公開徵求意見，將有效增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性；今年年初公佈的《〈反壟斷法〉修訂草案（公開徵求意見稿）》首次增設互聯網經營者市場支配地位認定依據的規定。

必須看到，《反壟斷法》適用於所有主體，對內資外資、國有企業和民營企業、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業一視同仁、平等對待，目的是要保障各類市場主體平等參與市場競爭。只有不斷完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範，維護市場公平競爭，才能推動整個行業保持創新活力、實現健康發展。

不以規矩，不成方圓。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為中國經濟高質量發展做出更大貢獻。相信通過加強反壟斷監管，能夠消除影響平台經濟健康發展的障礙，平台經濟也將迎來更好的發展環境。