【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查 開市跌3%

▲ 阿里巴巴被內地因壟斷行為被立案調查，圖為阿里巴巴、螞蟻集團創辦人馬雲。

螞蟻集團11月上市觸礁後，阿里巴巴 （09988） 成為內地新監管調查對象。官媒報道，市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時須要同時放棄與其他對手合作，阿里巴巴開市跌3.4%，報240元，創4個月低位。

阿里巴巴美股（美：BABA）盤後跌3.2%。

不單阿里巴巴成調查對象，螞蟻集團也公布，近日被內地金融管理部門將於第二度約談﹐可見【下一頁】。

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市【下一頁】

人民日報刊文稱，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，是在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。

早前，國家市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文 （00772） 收購新麗傳媒、順豐（深：002352）旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日依據《反壟斷法》作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

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編輯：吳敏芳