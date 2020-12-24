  • 20°C
香港時間 : 20201224日 (四) 10:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉嫌「二選一」壟斷被立案調查 最多跌近8%

股市 09:58 2020/12/24

分享：

阿里巴巴被內地因壟斷行為被立案調查

阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象。官媒《人民日報》報道，內地市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時，需要同時放棄與特定對手合作。阿里巴巴周四（24日）開市跌3.4%，其後最多跌7.6%見229.4元，至上午9時57分，阿里巴巴報232.6元，跌6.4%，成交50.6億元。

至上午9時57分，同系阿里健康 （00241） 跌9%，報24.1元；高鑫零售 （06808） 就跌1.4%。

弓人民日報評論查阿里巴巴「不以規矩，不成方圓」，全文可見【下一頁】

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市【下一頁】

人民日報刊文稱，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，是在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。

不單阿里巴巴成調查對象，螞蟻集團也公布，近日被內地金融管理部門將於第二度約談﹐可見【下一頁】

馬雲在螞蟻集團上市前夕發言，被視為觸怒不少金融業界

    點擊圖片放大
    +6
    +5

早前，國家市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文  （00772）  收購新麗傳媒、順豐（深：002352）旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日依據《反壟斷法》作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

相關文章：

【阿里巴巴股價】年輕網友花唄額度遭調低　螞蟻：倡導更理性消費習慣

【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

 

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳

阿里健康（00241） 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 人民日報 美股 壟斷 反壟斷 阿里巴巴

上一篇文章

【港交所股價】港交所逼409元續創新高　今年累升近7成

下一篇文章

【小米股價】小米早市升近3%再創新高　雷軍「賺一倍」豪言快實現、受惠恒指改革？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【開市9點半】新紐科技孖展逾百億　阿里巴巴、騰訊、京東、美團又聞「九不得」
【新股IPO】海爾智家介紹形式上市　港股通吸資3.9億元
【新股IPO】海爾智家介紹形式上市　港股通吸資3.9億元
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市跌逾1%　逾千買盤245元排隊低撈
【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市跌逾1%　逾千買盤245元排隊低撈
【新股IPO】新紐科技9600招股火熱　孖展截止認購錄155億、超購177倍
【新股IPO】新紐科技9600招股火熱　孖展截止認購錄155億、超購177倍
【新冠疫苗】林鄭：市民可按時間選疫苗、擬設保障基金　英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫
【新冠疫苗】林鄭：市民可按時間選疫苗、擬設保障基金　英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫