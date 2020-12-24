【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌9%　「配合調查、業務如常」

▲ 阿里巴巴被內地因壟斷行為被立案調查

繼螞蟻集團上市遭剎停，阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象。官媒《人民日報》報道，內地市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時，需要同時放棄與特定對手合作。阿里巴巴周四（24日）開市跌3.4%，其後愈跌愈深，至上午11時19分，阿里巴巴報226.8元，跌8.6%，成交124億元。

至上午10時55分，同系阿里健康 （00241） 跌9.6%，報24元；高鑫零售 （06808） 就跌4.6%。

阿里巴巴回應稱，接到國家市場監管總局通知，依法對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查，將積極配合監管部門調查。目前公司業務一切正常。

人民日報評論查阿里巴巴「不以規矩，不成方圓」，全文可見【下一頁】

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市【下一頁】

人民日報刊文稱，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，是在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。

不單阿里巴巴成調查對象，螞蟻集團也公布，近日被內地金融管理部門將於第二度約談﹐可見【下一頁】。

馬雲在螞蟻集團上市前夕發言，被視為觸怒不少金融業界

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

早前，國家市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文 （00772） 收購新麗傳媒、順豐（深：002352）旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日依據《反壟斷法》作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

相關文章：

【阿里巴巴股價】年輕網友花唄額度遭調低 螞蟻：倡導更理性消費習慣

【螞蟻上市觸礁】 彭博：明年重啟IPO機會渺茫

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

編輯：吳敏芳