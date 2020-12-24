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【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8%　官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）

股市 13:56 2020/12/24

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阿里巴巴被內地因壟斷行為被立案調查

繼螞蟻集團上市遭剎停，阿里巴巴 （09988） 成為內地反壟斷調查對象。官媒《人民日報》報道，內地市場監管總局根據舉報，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。所謂「二選一」，即要求商戶在簽訂合作關係時，需要同時放棄與特定對手合作。阿里巴巴周四（24日）開市跌3.4%，其後愈跌愈深。總結平安夜半日市，阿里巴巴低見226.2元，跌近9%，收市報228.2元，半日成交達159.6億元。

阿里巴巴同系股份方面，阿里健康 （00241） 跌11%，報23.65元；高鑫零售 （06808） 就跌3%，報7.66元。

馬雲在螞蟻集團上市前夕發言，被視為觸怒不少金融業界

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阿里巴巴公告，今日（24日）接到國家市場監管總局通知，會依據反壟斷法對阿里巴巴立案調查。阿里巴巴將積極配合監管部門調查，目前公司業務一切正常。

阿里巴巴回應後，內地另一官媒央視稱，阿里巴巴等平台企業初步回應平台經濟政策正面、積極的，希望各家平台企業與監管部門同向發力、自覺接受管理監督、不斷完善風險防範。央視稱，「立規矩，不是遏制平台經濟發展，而是為了讓平台經濟發展更好更健康。」

人民日報評論查阿里巴巴「不以規矩，不成方圓」，全文可見【下一頁】

馬雲傳曾提出「上繳」部分螞蟻業務換取上市【下一頁】

人民日報刊文稱，對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，是在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措。此次立案調查，並不意味著國家對平台經濟鼓勵、支持的態度有所改變，恰恰是為了更好規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展。

螞蟻集團公布被內地金融管理部門第二度約談﹐可見【下一頁】

早前，國家市場監管總局根據《反壟斷法》規定，對阿里巴巴收購銀泰商業、閲文  （00772）  收購新麗傳媒、順豐（深：002352）旗下深圳市豐巢網絡技術收購中郵智遞科技，共三宗未依法申報違法實施經營者集中案進行調查，並於12月14日依據《反壟斷法》作出處罰決定，對阿里巴巴、閲文、深圳市豐巢網絡技術分別處以50萬元人民幣罰款。

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編輯：吳敏芳

香港股票 高鑫零售（06808） 阿里健康（00241） 阿里巴巴－SW（09988） 人民日報 美股 壟斷 反壟斷 阿里巴巴

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