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【港股市況】恒生指數低開不足1點　阿里巴巴跌逾3%（不斷更新）

股市 09:27 2020/12/24

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港股市況不斷更新

美國續個別發展，道指升114點。港股平安夜半日市，恒生指數開報26342點，跌不足1點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；高銀金融 （00530） 復牌升27%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰26】759阿信屋母企CEC國際  （0759） 績後低開1.2%。CEC國際中期收入按年增19.8%、盈利按年計則漲1.96倍。

【759阿信屋】受惠消費模式改變　CEC國際純利急漲近2倍

【09︰23】瑞聲 （02018） 高開4%。瑞聲建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，並於中國一家證券交易所獨立上市。

【新股IPO】瑞聲擬分拆誠瑞光學上市　從事光學產品研發及產銷業務

【09︰20】恒生指數開報26342點，跌不足1點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；高銀金融 （00530） 復牌升27%。

【09︰16】人民幣中間價報6.5361，上調197點子。

【09︰13】即月期指開報26339點，升14點。

【09︰13】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作，期限3個月。

【09︰10】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰58】官媒報道，市場監管總局根據舉報，依法對  （09988）  實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴涉壟斷被立案調查 美股盤後挫近4%

【08︰55】報道指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談阿里巴巴   （09988）   旗下螞蟻集團。

金融管理部門將於近日約談螞蟻集團

【08︰34】恒指黑期升約33點，報26347點；道指期貨升33點，報30067點。

【08︰15】接管人確認已就高銀金融國際中心訂立買賣協議　高銀金融今復牌

【07︰50】瑞麗醫美 （02135） 每股0.4元定價，超額認購385倍，一手中籤率3%，抽400手始穩獲一手。

【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購　超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.36元，升0.81元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報571.02元，微升0.02元。

【07︰30】美國個別發展，美國部分經濟數據好過預期，道指早段一度升270點，尾段回軟，收升114點或0.38%，報30129點；納指一度升34點創新高，收報12771點，倒跌36點；標指收報3690點，升2點。

港股ADR收報26413點，升70點或近0.3%。恒指夜期收報26370點，升45點，高水27點。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 騰訊控股（00700） 瑞麗醫美（02135） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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