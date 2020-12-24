【港股市況】恒指平安夜半日市升43點　阿里巴巴挫逾8%；小米、港交所創新高（不斷更新）

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【港交所股價】港交所聖誕前創新高收報413元 今年累升逾6成
美國續個別發展，道指升114點。港股平安夜半日市，恒生指數開報26342點，跌不足1點，早段跌百點後在滙豐 （00005） 帶領下回升，恒生指數收報26386點，升43點。阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，為跌幅最大藍籌；京東健康 （06618） 回吐逾15%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 齊創新高。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴 「不以規矩，不成方圓」（附全文）
即市走勢︰
【12︰10】恒指平安夜半日市，恒生指數收報26386點，升43點。阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，為跌幅最大藍籌；京東健康 （06618） 回吐逾15%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 齊創新高。
【12︰00】恒指U盤前報26409點，升66點。
【11︰46】港股午安夜半日市，大市收市前升約35點，報26379點。
【11︰38】農夫山泉 （09633） 升逾1%，高見50.6元創新高。
【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.4%。
【11︰29】大市升幅收窄，恒生指數升約20點，報26363點。
【11︰27】京東健康 （06618） 跌幅擴大至14%，低見167.5元。
【11︰23】科指跌近3.1%，報8167點。
【11︰08】阿里巴巴 （09988） 尋日內低位，跌幅擴大至逾8%，低見227.2元。
【10︰38】港股升百點，恒指升109點，報26453點。
【10︰35】滙豐 （00005） 領升，股價升2.4%，高見40.7元，重上40元水平；渣打 （02888） 升逾3%，高見49.3元。外電報道稱，英國與歐盟可達成協議框架，因英國首相約翰遜同意作出讓步，接納歐盟提出的捕漁配額只減少25%的要求。
【10︰29】港交所 （00388） 升幅擴大至近2%，升穿410元水平，高見412元創新高。
【10︰27】濠賭股反彈，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾2%。澳門統計暨普查局資料顯示，11月入境旅客有63.64萬人次，按月增加9.3%，按年則減少78.1%。
【10︰16】除阿里巴巴 （09988） 外，阿里健康 （00241） 跌近一成；阿里影業 （01060） 跌1%。
【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶無有怕 230元價位見2000個買盤
【09︰55】光伏股普遍續造好，協鑫新能源 （00451） 升一成，破頂高見0.325元；保利協鑫 （03800） 升逾2%；新特能源 （01799） 升11%，破頂高見10.24元。
【09︰53】港交所 （00388） 升1%，高見408.2元創新高。
【09︰48】港股升幅擴大至70點，報26415點。
【09︰47】油價隔晚升逾2%，三桶油造好，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。
【09︰44】小米 （01810） 高見32.45元再創上市新高；阿里巴巴 （09988） 跌勢略為喘定，股價跌逾5%。
【09︰44】大市轉升，恒生指數升15點，報26358點。
【09︰42】近期強勢的小米 （01810） 倒升逾1%，高見32.35元試穿新高。
【09︰36】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升逾7%；舜宇 （02382） 亦升4%。
【09︰34】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至7%，低見229.4元。
【09︰33】大市早段跌百點，恒生指數跌104點，報26239點。
【09︰32】ATMX下跌，除阿里巴巴 （09988） 跌5%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌2.4%；小米 （01810） 跌1.1%。
【09︰31】京東健康 （06618） 回吐逾6%，低見176元。
【09︰30】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至半成，低見235元。
【09︰26】759阿信屋母企CEC國際 （0759） 績後低開1.2%。CEC國際中期收入按年增19.8%、盈利按年計則漲1.96倍。
【09︰23】瑞聲 （02018） 高開4%。瑞聲建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，並於中國一家證券交易所獨立上市。
【新股IPO】瑞聲擬分拆誠瑞光學上市 從事光學產品研發及產銷業務
【09︰20】恒生指數開報26342點，跌不足1點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；高銀金融 （00530） 復牌升27%。
【09︰16】人民幣中間價報6.5361，上調197點子。
【09︰13】即月期指開報26339點，升14點。
【09︰13】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作，期限3個月。
【09︰10】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。
【08︰58】官媒報道，市場監管總局根據舉報，依法對 （09988） 實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。
【08︰55】報道指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團。
【08︰34】恒指黑期升約33點，報26347點；道指期貨升33點，報30067點。
【08︰15】接管人確認已就高銀金融國際中心訂立買賣協議 高銀金融今復牌
【07︰50】瑞麗醫美 （02135） 每股0.4元定價，超額認購385倍，一手中籤率3%，抽400手始穩獲一手。
【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購 超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.36元，升0.81元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報571.02元，微升0.02元。
【07︰30】美國個別發展，美國部分經濟數據好過預期，道指早段一度升270點，尾段回軟，收升114點或0.38%，報30129點；納指一度升34點創新高，收報12771點，倒跌36點；標指收報3690點，升2點。
港股ADR收報26413點，升70點或近0.3%。恒指夜期收報26370點，升45點，高水27點。
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責任編輯︰梁浩碩