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專題:美國大選

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【恒指黑期】阿里巴巴美股遭2415億狂掟　股價較港再低5.7%　騰訊ADR低2.7%　恒指黑期收市跌66點

股市 07:11 2020/12/25

分享：

港股平安夜半日市，及夜期休市，恒指黑期報26277點，跌66點。阿里巴巴美股及騰訊（00700）ADR均下跌，阿里巴巴美股跌13.3%，成交2415億港元，是超出香港成交額的14倍，阿里巴巴美股折算收報215.1港元，較港收市價低5.7%。騰訊ADR折算收報540.82港元，較港收市價低2.7%。拼多多則大升8.9%，收報152.75美元。

恒生指數開報26342點，跌不足1點，早段跌百點後在滙豐 （00005） 帶領下回升，恒生指數收報26386點，升43點。阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，為跌幅最大藍籌；京東健康 （06618） 回吐逾15%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 齊創新高。港股將於下周一（28日）復市。

ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 40.41 +0.8%
騰訊ADR 540.83 -2.7%
阿里巴巴美股 215.11 -5.7%
網易ADR 143.70 +1.2%
京東ADR 327.56 +0.7%

 

美股 收市報(美元) 美股變幅 成交額(美元)
阿里巴巴美股 222 -13.3% 311.6億
騰訊ADR 69.75 -5.3% 3.97億
拼多多 152.75 +8.9% 21.1億

 

港股 收市報(港元) 變幅 成交額(港元) 沽空額(港元)
阿里巴巴 228.20 -8.1% 159.6億 27.1億
騰訊 556.00 -2.6% 77.1億 4.6億

更多ADR收市：

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【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴市值從高峰失近2萬億　馬雲兩個月間發生甚麼事？

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴獨違壟斷？　一數內地科企歷來「二選一」爭議、騰訊最早起事端？

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【阿里巴巴股價】阿里巴巴高位跌逾2成兼失250天綫　股價何時見底？

【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴獨違壟斷？　一數內地科企歷來「二選一」爭議、騰訊最先起事端？

【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）

即市走勢︰

【00︰20】阿里巴巴美股跌17%，報212.32美元，折算約205港元。

【00︰04】恒指黑期跌幅擴大，跌114點，報26280點。阿里巴巴美股跌16%，報214.68美元，創半年新低，折合較港股收市價低9%。

【22︰30】美股開市，道指升69點，納指升34點，標指升9點，阿里巴巴（美︰BABA）甫開市跌逾11%，現報226美元，較港股收市價低3%。恒指黑期跌23點。

【22︰10】恒指黑期跌27點，報26367點。

【21︰20】阿里巴巴（美︰BABA）美股盤前跌幅達一成，報230.7美元；折合相當於港股223.7元，較港股收市價低2%。

【20︰45】恒指黑期報26380點，跌約13點。

【19︰29】恒指黑期升3點，報26398點。

【18︰53】滙豐於倫敦股價跌1.1%，仍守40元關口，折算報40.02元。

【17︰49】阿里巴巴（09988，美：BABA）受累涉壟斷行為被立案調查，跌8.1%，收報228.2元。美股盤前亦跌逾7%，報237.89美元。

【17︰46】美聯集團發盈喜料扭虧　前線文職員工平均加薪2.5%

【17︰45】最新一輪保就業僱主名單 香港電訊獲逾2億居首、海洋公園獲近6000萬

【15︰30】瑞麗醫美2135暗盤升逾6成　暗盤早段曾升兩倍　

【14︰40】據聯交所權益披露，騰訊  （00700）  總裁劉熾平申報，於12月22日行使500萬股騰訊購股權，每股發行價為114.52元，較同日騰訊股價572元折讓79.98%。

【騰訊股價】劉熾平行使騰訊購股權　23億元股份「落袋」

【13︰50】嘉里物流  （00636）  董事會宣佈，公司已完成分拆公司業務Kerry Express Thailand，並於今日（24日）正式在泰交所上市。

【新股IPO】嘉里物流完成分拆上市　擬於本月底派特別息13.8港仙

【13︰00】中外券商全數唱好海爾智家 麥格理最牛料潛在升幅六成

【12︰32】即月期指收報26410點，升85點或0.3%，高水23點。

【12︰16】瑞麗醫美2135追揸沽攻略　投資界：升幅最多3成

【12︰10】恒指平安夜半日市，恒生指數收報26386點，升43點。阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，為跌幅最大藍籌；京東健康 （06618） 回吐逾15%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；港交所 （00388） 、小米 （01810） 齊創新高。

【12︰00】恒指U盤前報26409點，升66點。

【11︰46】港股午安夜半日市，大市收市前升約35點，報26379點。

【11︰38】農夫山泉 （09633） 升逾1%，高見50.6元創新高。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.4%。

【11︰29】大市升幅收窄，恒生指數升約20點，報26363點。

【11︰27】京東健康 （06618） 跌幅擴大至14%，低見167.5元。

【11︰23】科指跌近3.1%，報8167點。

【11︰08】阿里巴巴 （09988） 尋日內低位，跌幅擴大至逾8%，低見227.2元。

【10︰38】港股升百點，恒指升109點，報26453點。

【10︰35】滙豐 （00005） 領升，股價升2.4%，高見40.7元，重上40元水平；渣打 （02888） 升逾3%，高見49.3元。外電報道稱，英國與歐盟可達成協議框架，因英國首相約翰遜同意作出讓步，接納歐盟提出的捕漁配額只減少25%的要求。

【10︰29】港交所 （00388） 升幅擴大至近2%，升穿410元水平，高見412元創新高。

【10︰27】濠賭股反彈，其中藍籌股銀娛 （00027） 升逾3%；金沙 （01928） 升逾2%。澳門統計暨普查局資料顯示，11月入境旅客有63.64萬人次，按月增加9.3%，按年則減少78.1%。

【10︰16】除阿里巴巴 （09988） 外，阿里健康 （00241） 跌近一成；阿里影業 （01060） 跌1%。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶無有怕　230元價位見2000個買盤

【09︰55】光伏股普遍續造好，協鑫新能源 （00451） 升一成，破頂高見0.325元；保利協鑫 （03800） 升逾2%；新特能源 （01799） 升11%，破頂高見10.24元。

【09︰53】港交所 （00388） 升1%，高見408.2元創新高。

【港交所股價】港交所逼409元續創新高　今年累升近7成

【09︰48】港股升幅擴大至70點，報26415點。

【09︰47】油價隔晚升逾2%，三桶油造好，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 分別升逾1%。

【09︰44】小米 （01810） 高見32.45元再創上市新高；阿里巴巴 （09988） 跌勢略為喘定，股價跌逾5%。

【09︰44】大市轉升，恒生指數升15點，報26358點。

【09︰42】近期強勢的小米 （01810） 倒升逾1%，高見32.35元試穿新高。

【09︰36】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升逾7%；舜宇 （02382） 亦升4%。

【09︰34】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至7%，低見229.4元。

【09︰33】大市早段跌百點，恒生指數跌104點，報26239點。

【09︰32】ATMX下跌，除阿里巴巴 （09988） 跌5%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌2.4%；小米 （01810） 跌1.1%。

【09︰31】京東健康 （06618） 回吐逾6%，低見176元。

【09︰30】阿里巴巴 （09988） 早段跌幅擴大至半成，低見235元。

【09︰26】759阿信屋母企CEC國際  （0759） 績後低開1.2%。CEC國際中期收入按年增19.8%、盈利按年計則漲1.96倍。

【759阿信屋】受惠消費模式改變　CEC國際純利急漲近2倍

【09︰23】瑞聲 （02018） 高開4%。瑞聲建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，並於中國一家證券交易所獨立上市。

【新股IPO】瑞聲擬分拆誠瑞光學上市　從事光學產品研發及產銷業務

【09︰20】恒生指數開報26342點，跌不足1點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌近0.2%；高銀金融 （00530） 復牌升27%。

【09︰16】人民幣中間價報6.5361，上調197點子。

【09︰13】即月期指開報26339點，升14點。

【09︰13】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作，期限3個月。

【09︰10】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08︰58】官媒報道，市場監管總局根據舉報，依法對  （09988）  實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴涉壟斷被立案調查 美股盤後挫近4%

【08︰55】報道指，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談阿里巴巴   （09988）   旗下螞蟻集團。

金融管理部門將於近日約談螞蟻集團

【08︰34】恒指黑期升約33點，報26347點；道指期貨升33點，報30067點。

【08︰15】接管人確認已就高銀金融國際中心訂立買賣協議　高銀金融今復牌

【07︰50】瑞麗醫美 （02135） 每股0.4元定價，超額認購385倍，一手中籤率3%，抽400手始穩獲一手。

【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購　超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報40.36元，升0.81元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報571.02元，微升0.02元。

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【07︰30】美國個別發展，美國部分經濟數據好過預期，道指早段一度升270點，尾段回軟，收升114點或0.38%，報30129點；納指一度升34點創新高，收報12771點，倒跌36點；標指收報3690點，升2點。

港股ADR收報26413點，升70點或近0.3%。恒指夜期收報26370點，升45點，高水27點。

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責任編輯︰梁浩碩

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