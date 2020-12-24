▲ 【疫情焦點】全球確診新增43萬宗 美國新增18萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月24日早上8時15分，全球累計79,168,379宗新冠肺炎確診病例，較上日增加436,489宗。累計1,737,743死亡個案，較上日增加8,487宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 198,282 18,890,021 333,936 意大利 14,008 1,991,378 70,395 英國 39,305 2,155,914 69,156 西班牙 9,220 1,847,874 49,698 法國 14,916 2,562,559 62,097 德國 14,562 1,587,908 29,127 中國 6 86,889 4,634 香港 0 8,354 133

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩