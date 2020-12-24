【疫情焦點】全球確診新增43萬宗　美國新增18萬

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金融管理部門將於近日約談螞蟻集團
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月24日早上8時15分，全球累計79,168,379宗新冠肺炎確診病例，較上日增加436,489宗。累計1,737,743死亡個案，較上日增加8,487宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|198,282
|18,890,021
|333,936
|意大利
|14,008
|1,991,378
|70,395
|英國
|39,305
|2,155,914
|69,156
|西班牙
|9,220
|1,847,874
|49,698
|法國
|14,916
|2,562,559
|62,097
|德國
|14,562
|1,587,908
|29,127
|中國
|6
|86,889
|4,634
|香港
|0
|8,354
|133
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩