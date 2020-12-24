▲ 【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購 超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）

瑞麗醫美 （02135） 公布招股結果，瑞麗醫美以每股0.4元定價，集資淨額7040萬元，瑞麗醫美一手中籤率3%，抽400手（4,000,000股）始穩獲一手。【分配結果】

瑞麗醫美配發結果及招股詳情

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瑞麗醫美於香港公開發售部分共錄得13.8萬人認購，超額認購385倍。國際配售僅獲足額認購。

公司集資所得的約28%用作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗；約28%用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金；約15%用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購；約11.0%用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品；約8%用於積極推廣品牌；約10%用作一般營運資金及其他一般公司用途。

瑞麗醫美將於12月28日掛牌。

【新股IPO】瑞麗醫美2135今截招股 孖展17.5億超購126倍（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩