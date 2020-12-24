道指升114點港股ADR升70點　油價升逾2%

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【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購 超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）
道指升114點
美股續個別發展，美國部分經濟數據好過預期，道指早段一度升270點，尾段回軟，收升114點或0.38%，報30129點；納指一度升34點創新高，收報12771點，倒跌36點；標指收報3690點，升2點。
港股ADR升70點
港股ADR收報26413點，升70點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報40.36元，升0.81元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報571.02元，微升0.02元。恒指夜期收報26370點，升45點，高水27點。
油價升逾2%
美國原油庫存下跌，油價升逾2%，紐約期油收報48.12美元，升1.1美元或2.3%。布蘭特期油收報51.2美元，升1.12美元或2.2%。
美滙指數跌近0.4%
美元回軟，美滙指數跌近0.4%，報90.33。歐元兌美元報1.2188；美元兌日圓報103.58。
美國10年期債息報0.94厘。
紐約期金升0.4%
美元偏軟，金價向上，紐約期金收報1878.1美元，升7.8美元或0.4%。現貨金於1872美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情