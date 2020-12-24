【美股收市】特朗普與國會角力升溫 道指漲幅收窄至114點

美國總統特朗普與國會角力升溫，國會日前通過新一輪紓困法案，惟特朗普威脅不會簽署，要求上調紓困方案個人資助金額至每人2,000美元 ; 其後特朗普又否決涉7400億美元國防開支的《國防授權法》，他曾形容法案獲通過的最大贏家是中國。市場觀望政治爭拗如何化解，道指升幅顯著收窄；納指破頂後倒跌。

美國部分經濟數據好過預期，道指早段一度升270點，尾段回軟，收市升114點或0.38%，報30129點；納指一度升34點創新高，收報12771點，倒跌36點；標指收報3690點，升2點。

銀行股領升，摩根大通、高盛、美國運通均抽高逾2%。摩根士丹利報告指蘋果（美：AAPL）試圖製造自動駕駛電動車的消息，是「看淡Tesla（美：TSLA）的新理由」。Tesla股價先跌後升，蘋果回落0.7%。

經濟數據方面，美國上周首申領失業金人數為80.3萬，好過市場預期的88萬；前周持續申領人數亦回落至533.7萬。11月耐用品定單亦勝預期，按月升0.9%；惟個人支出表現遜色，按月跌0.4%。另外，美國11月個人消費支出(PCE)物價指數按月持平，按年上升1.1%。個人支出按月減少0.4%，預期減少0.2%；個人所得按月減少1.1%，預期減少0.3%。

外電引述消息人士稱，英國與歐盟的談判代表，就脫歐後的貿易框架達成協議，雙方團隊正在落實協議文本。不過，協議文本仍待英國首相約翰遜與歐盟最高層同意。

消息公布後，英鎊兌美元滙價升幅一度擴大至1.6%，高見1.3571美元。歐洲股市走高，Stoxx 600收市上揚1.08%，旅遊及休閒股抽升4%。



美國原油庫存下降，投資者預期油市需求回穩，帶動油價上漲。紐約2月期油收報48.12美元，升2.34%；布蘭特2月期油收報51.2美元，升2.23%。

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責任編輯：柯志宏