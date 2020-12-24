[疫情概念股] 米糧貨品需求續增 阿信屋母企上半年多賺近兩倍

零食連鎖店阿信屋母公司CEC國際(00759)公布上半年業績,受惠零售業務溢利上升和錄得約4,100萬元政府資助，成功抵銷製造業務虧損下，上半年盈利按年大增近兩倍至1,499萬元。

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零售業務方面，回顧期內需求增長主要為毛利率較低之糧食類商品，包括米糧、糧油雜貨以及蛋類等等，相反零食及休閑食品之需求未見增長。集團在疫情下仍維持薄利多銷政策，加上錄得政府補助，上半年錄得9,633萬元溢利。上半年，阿信屋於全港共設173間分店，3間新店於踏入下半年，即11至12月開幕。

CEC指出，目前仍難預測人們何時能回復正常生活。本集團採取自行進口之進貨模式，各國供應商受到不同程度之疫情影響，供應隨時出現不穩，加上航運成本劇增以及國際匯率波動，為零售業務帶來更多挑戰。管理層於可見將來將會繼續採取審慎的經營方針，嚴格控制成本。分店網絡方面，現階段不適宜冒進，但仍會按經營數據於各個住宅區尋找合適新店位置。本集團將於市場未明朗之際致力改善公司的經營流動性，目標繼續降低整體負債水平並提升現金水平，積存資本實力，在合適的時機把握具潛力的機遇。



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