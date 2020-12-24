【防疫升級 】英新症逾3.9萬再破紀錄 周六起更多地區封城

英國發現變種新冠病毒後，新增確診數字連日再創新高。英國宣布，從周六起更多地區實施最高的第四級猶如封城的限制措施。

這些地區包括英格蘭的薩塞克斯郡、牛津郡、諾福克郡和劍橋郡等，令居住在第4級警戒地區的人口增至2400萬人，約佔英格蘭總人口的43%。

英國周三新增3萬9千多人確診，再破紀錄 ; 新增744名患者死亡，是自4月29日以來新高，累計69051人不治，是繼意大利之後，死亡人數第二多的歐洲國家。

據報內閣開會時已討論過將實施全國封城，但最終決定只在倫敦及英格蘭東南部實施。惟因應疫情再趨嚴峻，英國政府再次考慮在聖誕節後，全國實施第四級防控措施。

另外，英國發現兩宗更具傳染力新型病毒變種新個案。衛生大臣夏國賢說，兩宗個案與南非有關，情況非常令人關注，宣布即時對南非實施入境禁令。另外，任何在過去14天到過南非，以及他們的密切接觸者，都必須立即自我隔離。

英國之前發現的變種病毒，傳染力增加七成。英格蘭衛生專家稱，在英國發現的變種病毒，以及來自南非的變種病毒，變異方向不同。這名專家有信心，檢疫隔離和出行限制可以控制變種病毒傳播，現時的疫苗亦有效。

南非科學家表示，這種新變種病毒「傳播迅速」，已成為南非目前主要傳播的病毒。

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責任編輯：柯志宏