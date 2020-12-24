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【樓市現象】疫情下筍盤處處任君選擇 租客升呢做業主 712萬購置富花園

股樓投資 08:30 2020/12/24

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限聚令下發展商推盤難度加大，一手市場未有全新項目推出，樓市氣氛淡靜，更不少二手放盤業主也願意減價，市場上減價盤處處，準買家把握機會覓盤置業，近日市場也錄得不少租客置業、變身業主個案。

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減，詳見【下一頁

美聯物業分行營業經理利元亨表示，薄扶林置富花園一個實用面積439平方呎的單位獲同區租客購入，榮升業主。單位為置富花園為11座中層E室，實用面積約為439平方呎，為兩房間格。原業主開價約728萬元，議價後以約712萬元成交，折合實用呎價約為16,219元。


利元亨指，買家原為租客2一直物色上車盤單位，見上述單位價格合預算，並趁年底前趕及上車，並由租客變業主。原業主於2012年4月以約402萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約310萬元，物業升值約77%。

【低水筍盤】呢個將軍澳屋苑減價近「1球」 首置客低市價6%執平貨 呎價平過屯門樓，詳見【下一頁

此外，荃灣海濱花園也錄得租客上車個案。中原地產副分區營業經理李建華表示，近期二手市場放盤有所增加，吸引用家趁機入市心水戶。分行新近促成荃灣海濱花園8座中層C室成交，實用面積496平方呎，三房一廁間隔，向內園，叫價640萬元，減價20萬元，隨即以620萬元沽出，折合實用呎價12,500元。


李建華指，買家為荃灣租客，留意區內放盤已一段時間，見最近放盤有所增加，即把握機會覓盤置業，鍾情上址內櫳企理，景觀開揚，見業主肯減價，即拍板入市。原業主於1995年5月以230萬元買入單位，自住25年沽出單位，帳面獲利390萬元，單位升值1.7倍。

李建華續稱，海濱花園本月成交步伐緩慢，暫錄得4宗成交，平均實用呎價13,289元。

【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

二手市場 放盤 疫情 上車盤 薄扶林 荃灣 海濱花園 置富花園
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