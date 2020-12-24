【美股焦點】紐交所直接上市計劃獲SEC批准　企業可直接掛牌發新股、無須投行承銷

▲ SEC正式批准紐交所的全新上市方式。圖為紐交所總裁Stacey Cunningham。

美國證券交易委員會（SEC）宣布，批准紐約證交所提出的全新的「直接上市計劃（primary direct floor listing）」。紐交所容許，企業選擇接上市的同時，亦能發行新股集資，且過程不須承銷商參與。

紐交所今年6月時，向SEC提交了相關計劃，該計劃目前已獲批。在這之前，企業在美股場也能夠選擇「直接上市」，但只能夠在市場上出售現有股份，不能發新股集資，比如此前熱炒的新股Palantir（美︰PLTR），就是用直接上市方式掛牌。

而在新規下，直接上市的企業亦可以同時發行新股並籌集資金。

Palantir為一家大數據公司，曾協助美國擊殺恐怖份子拉登，更多資料請看【下一頁】

傳統上，在美股上市流程中，需要一個承銷機構幫助，因此，IPO企業的股價會受到一定的限制。而直接上市則省去了承銷商，只需簡單登記股票，即可自由交易。

在新規下，企業可以發行新股，並通過市場來決定其交易價格。但因為少了承銷發行環節，因此意味着傳統IPO的股東禁售期、價格穩定機制等亦不存在。

近期美股市場傳統IPO做法受到愈來愈多批評，一些新股在首掛後颷升，某程度上反映了IPO定價機制的失效，未能有效地產生「合理市價」，才會出現首掛爆升（反之亦然，暴跌亦不合理）的現象。比於月初掛牌的DoorDash（美︰DASH） 在上市首日上漲了85%。

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