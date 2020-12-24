【英國脫歐】英歐終達成歷史性貿易協議　英揆約翰遜︰若違公平競爭可加徵關稅（附直播影片）

英國及歐盟就終就貿易協議達成共識，避免了可能出現的無協議下「硬脫歐」的情景。 英國於今年1月份已不再為歐盟的正式成員，惟脫歐設有一段時間過渡期，英國同意繼續遵循歐盟規則直到2020年底，並在此期間一直爭取與歐盟達成脫歐後貿易協議。

英國政府 表示︰「我們重新掌控我們的資金、邊境、法律、貿易及捕魚水域。」而 首相約翰遜在記者會上則稱，英國將是歐盟的朋友、盟友和支持者。

就着此前充滿爭議的公平競爭關係，約翰遜表示，協議中有一個關於公平競爭環境的條款，如果任何一方有傾銷或降價競爭等不公平行為，另一方可以徵收關稅。

至於捕魚權方面，歐盟與英國將設立5.5年的過渡期，過渡期結束後，英國的漁業份額將不受限制。 約翰遜稱 ，英國漁業的配額將從大約一半上升到三分之二。

英鎊兌美元升逾0.63%，報1.3577。

英國脫歐貿易談判死綫原定為本月13日，但雙方未能達成共識，宣布繼續談判。英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩此前曾多次表示，雙方的談判分歧很大，因此外界此前一直憂慮英國會無協議硬脫歐。

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編輯︰侯景成