  • 20°C
香港時間 : 20201225日 (五) 00:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國脫歐】英歐終達成歷史性貿易協議　英揆約翰遜︰若違公平競爭可加徵關稅（附直播影片）

股市 23:37 2020/12/24

分享：

英國及歐盟就終就貿易協議達成共識，避免了可能出現的無協議下「硬脫歐」的情景。英國於今年1月份已不再為歐盟的正式成員，惟脫歐設有一段時間過渡期，英國同意繼續遵循歐盟規則直到2020年底，並在此期間一直爭取與歐盟達成脫歐後貿易協議。

英國政府表示︰「我們重新掌控我們的資金、邊境、法律、貿易及捕魚水域。」而首相約翰遜在記者會上則稱，英國將是歐盟的朋友、盟友和支持者。

就着此前充滿爭議的公平競爭關係，約翰遜表示，協議中有一個關於公平競爭環境的條款，如果任何一方有傾銷或降價競爭等不公平行為，另一方可以徵收關稅。

至於捕魚權方面，歐盟與英國將設立5.5年的過渡期，過渡期結束後，英國的漁業份額將不受限制。約翰遜稱，英國漁業的配額將從大約一半上升到三分之二。

英鎊兌美元升逾0.63%，報1.3577。

英國脫歐貿易談判死綫原定為本月13日，但雙方未能達成共識，宣布繼續談判。英國首相約翰遜與歐盟委員會主席馮德萊恩此前曾多次表示，雙方的談判分歧很大，因此外界此前一直憂慮英國會無協議硬脫歐。

相關文章︰【英國脫歐】貿易協議談判為何遲遲未有共識？　需留意兩大關鍵

【美元危機】高盛續唱淡美元　料未來一年續貶9%　脫歐貿談可期維持看好英鎊

編輯︰侯景成

經濟 英鎊 約翰遜 英國 歐盟 脫歐

上一篇文章

【BNO移民】英鎊定存息最高10厘　花旗料鎊滙長線看1.42

下一篇文章

【金價走勢】金價明年底最牛看2300美元 專家料美元積弱加速黃金升勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】香港BNO移民計劃更新　「太空人計劃」落空
【BNO移民】香港BNO移民計劃更新　「太空人計劃」落空
【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購　超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）
【新股IPO】瑞麗醫美2135近14萬人認購　超購385倍抽400手始穩獲一手（附分配結果）
【新股IPO】新紐科技9600今截招股　上限定價4.36元、凍資近400億
【新股IPO】新紐科技9600今截招股　上限定價4.36元、凍資近400億
【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8%　官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）
【阿里巴巴壟斷】阿里巴巴涉「二選一」壟斷被立案調查跌8%　官媒：阿里初步回應積極（不斷更新）
【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）
【阿里巴巴壟斷】人民日報評論查阿里巴巴　「不以規矩，不成方圓」（附全文）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶未嚇怕　230元價位見2600個買盤惟一沖即散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴受查散戶未嚇怕　230元價位見2600個買盤惟一沖即散