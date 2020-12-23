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【新冠疫情】明年底仍要戴口罩? 世衛指明年底群體免疫機會微

環球政經 23:51 2020/12/23

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目前Pfizer 和 BioNTech 疫苗投入量產，Moderna研發的疫苗早前也獲美國FDA批准，世界衛生組織 (WHO) 首席科學家 Soumya Swaminathan 周三 (23 日)指，未來數月十分關鍵，但相信明年底只有部份國家出現一定程度的群體免疫。

【新冠疫情】美疾控中心：變種病毒可能已傳入美國 紐約將檢測自英國抵達旅客

她認為，疫苗量產初期只能保護高危人士，普羅大眾需要在幾個月後才能廣泛接種疫苗，故現在仍要遵守公共衛生措施，以及保持社交隔離。對於英國近期爆出新冠病毒變異，Swaminathan 認為情況值得關注。

她指，變種病毒的變異出現在狀蛋白 (spike protein) 上，令病毒更易與人體細胞對接，增加受感染機會。不過她也表示，病毒變異未有影響病情的嚴重性，至於疫苗能否抑制變種病毒，仍有待觀察。

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撰文 : 林展鋒

疫情 口罩 英國 美國 大眾 疫苗 世界衞生組織

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