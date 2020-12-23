【聖誔禮物】向清潔工等前線移民給予國籍 表彰疫情下對法國貢獻

在法國，數百名從事疫情前線工作的移民，獲法國內政部協助快速入籍成法國公民。估計現時已經有700多人獲得了公民身份，或者正處理有關手續，他們包括保健人員、商店工人、甚至是清潔工，此舉是表彰他們在疫情期間提供「優質服務」，對法國作出貢獻。

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至今有約3000人提出申請。法國是疫情最嚴重的10個國之一，已確診者達250萬人，近6.2萬人死亡。通常在法國工作的非法籍人士要入籍，要居住在法國5年，證明收入穩定並融入法國社會。

法國不是第一次向對法國有貢獻的人給予國籍，2018年來自非洲馬里的Mamoudou Gassama因營救一個在巴黎陽台上掉下來的男童而被授予法國國籍。

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責任編輯:鄭靜珊