【開市9點半】京東健康三日爆升三成　預祝投資者過歡樂聖誕？

（1）今日為平安夜，港股只得半天市。但事實上，不少股份已在聖誕假期前夕炒起，例如上市不久已得以納入港股通的京東健康 （06618） 。截至昨日，京東健康在本周短短三個交易日已爆升31.8%，股價更迫近200元大關，若投資者一直持有，相信可過歡樂聖誕。

即睇開市9點半重點：

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【京東健康】京東健康兩日吸3.7億北水 單周爆升逾3成迫200元大關

（2）京東健康以外，昨日以介紹形式上市的海爾智家 （06690） ，亦迅速納入港股通名單。海爾智家A股昨日收報27.44元人民幣，升3.86%，較H股溢價約21%。

【新股IPO】海爾智家介紹形式上市 港股通吸資3.9億元

（3）被外界視為內地Yahoo！知識的知乎或來港掛牌。內地媒體引述消息稱，內地社交平台知乎正撰寫IPO報告和上市申請書，知乎目前已確定高盛、摩根士丹利和瑞信3家承銷投行，上市地點有機會在香港或美國。

【新股IPO】內地社交平台知乎據報籌備IPO 或選址香港或美國

（4）瑞聲科技 （02018） 公布，建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，並於中國一家證券交易所獨立上市。不過，瑞聲科技尚未向中國任何相關監管機構提交正式上市申請。

【新股IPO】瑞聲擬分拆誠瑞光學上市 從事光學產品研發及產銷業務

（5）阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團暫緩上市後，表態將全面符合監管要求。有內地網友更發現，自己的花唄額度被降到2000元或3000元以下。

【阿里巴巴股價】年輕網友花唄額度遭調低 螞蟻：倡導更理性消費習慣

（6）金管局指，疫情及經濟前景具高度不確定性，可能繼續對港銀未來數月的貸款質素及盈利造成壓力。

【銀行股】金管局：疫情及經濟前景不確定性高 續影響港銀貸款質素及盈利

（7）受惠市民生活模式在疫情爆發下出現轉變，759阿信屋母企CEC國際 （0759） 中期收入及盈利均現增長，前者按年計大增19.8%、後者按年計則漲1.96倍。

【759阿信屋】受惠消費模式改變 CEC國際純利急漲近2倍

（8）米蘭站 （01150） 公布，獲悉Apex City Enterprises針對公司附屬米蘭站置業，已向高等法院提交清盤呈請，尋求高等法院頒令公司清盤。

【零售寒冬】米蘭站附屬被提交清盤呈請 可能會因無法支付判決費用而被清盤

（9）特首林鄭月娥稱，市民在選擇接種疫苗的時間和品牌，都有自主權，又表示會繼續尋求第4家疫苗供應商。

【新冠疫苗】林鄭：市民可按時間選疫苗、擬設保障基金 英國抵港人士平安夜起進行21天檢疫

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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