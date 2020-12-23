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【捷克疫情】確診人數急增逾1萬宗 捷克政府宣布延長緊急狀態至明年1月底

環球政經 23:27 2020/12/23

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歐洲第二波疫情持續，捷克於當地時間周三(23日)宣布，延長國內緊急狀態至明年1月底，並推出更嚴格的防疫措施，包括關閉所有商店等。

現時逾1070萬人口居住的捷克宣布，到現時為止，單日新增個案錄得逾1萬宗，自當地11月初以來首次單日新增最多的病例，累計近65萬名確診，死亡人數達至逾1萬人。

瑞典收緊防疫措施　奧地利下周六起實施第三次封城：【下一頁

法國總統馬克龍 確診新冠肺炎：【下一頁

捷克衞生部長Jan Blatny指，將於27日起，調升疫情風險警戒至最高等級，意味著售賣非必需品的商店須暫停營運，實施二人限聚及由晚上9時至隔日清晨5時的宵禁令，預料這防疫措施將維持至明年1月10日。他又指，實施防疫措施後，預料可控制染疫人數維持於1.1萬名人士，其後逐漸減少。

 

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責任編輯：潘曉豐

新冠肺炎疫情 捷克 疫情

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