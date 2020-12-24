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【溫暖心意】輔導會為舍友花數千元建「機艙」　獲網民激讚：有心＋創意=無限可能

環球政經 12:31 2020/12/24

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新冠肺炎持續，大眾盡可能留家抗疫，一向愛旅行的港人也久久未有出門。有輔導會員工為一班院友在院舍內建立「機艙」，讓他們有彷似置身於外國的感覺。非牟利機構、中度弱智人士宿舍—鄰舍輔導會於Facebook上發帖指，為讓院舍舍友能夠飛去芬蘭感受白色聖誕，一眾院舍的同事絞盡腦汁。

「其實主要都係想舍友可以一個開心聖誕，因為院舍疫情下舍友無得外出, 而且佢哋去旅行經驗亦都較少，都想俾佢地感受下。」

【室內設計】夫婦花約16萬裝修286呎蝸居　打造型格小屋　善用窗台作多功能位置 ：【下一頁

 
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輔導會負責同事黎先生接受iM訪問時指，這個念頭受一位院友啟發。他指出由於疫情期間，院友們都減少外出，有院友懷念去旅行的感覺，於是便令輔導會員工萌生彷製「機艙」的想法。他笑指，院舍所用到的航空服都是購自淘寶，整個計劃的使費用上數千元。黎先生又直言，雖然花了數千元，但同時讓院友可以感受到輔導員工的暖意。

「錢就好少事啫，因為件事都好土炮。」

員工不但製作機票、旅行護照，又特意在飯桌上加上一層直板模仿飛機內的多媒體娛樂系統。為迎合即將到來的聖誕節，而在目的地填上「芬蘭」。除了外型跟足飛機，連進入流程都照板煮碗。穿上制服的員工化身成空少、空姐，為「旅客」（院友）登記，讓他們登機，又會送上「飛機餐」。

此帖民一出，即獲不少網民激讚，大叫窩心。「好有愛！多謝你們這份心思，把院友當孩子般寵。酒樓後又飛機主題非常欣賞。」、「超級有心有腦NGO，早前有茶樓點心車，今次又白色芬蘭之旅，有心+創意=無限可能。」、「好多謝你地用心對待院友，令佢地感受到溫暖同關懷。」、「NGO都很有創意及心思，讚！」

此帖更有網民留言道可邀請從事航空業的人做義工：「下次如果再飛，可以招募現役/退役空姐義工招呼舍友。Sit back , relax  & enjoy your flight!」

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責任編輯：黎淑雯

輔導 疫情 院舍 機艙服務員 芬蘭 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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