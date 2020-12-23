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日本蔦屋書店設逾2,000呎上海分店 力爭於中國開100間

環球政經 22:49 2020/12/23

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日本知名的蔦屋書店宣布，繼浙江省杭州後，將於上海開設第二間分店，面積逾2,000呎 ，結合藝術品及雜貨的綜合型書店，高科技、設計、建築等領域工作的年輕人成為主要銷售對象，書店負責人指未來會力爭在中國內地開設100間門市。

【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」  年接千單生意成大紅人：【下一頁

新開設的蔦屋書店放置逾5萬本書籍，當中中文書佔整體的一半，英文書佔三成，日本書佔兩成，還設有藝術品、雜貨及文具售賣。書店負責人野村拓表示，中國經濟發展朝向以體驗型消費的變化，「受疫情影響，訪日旅客減少，因此希望提倡享受生活方式吸引客人。」

由滿身卡數到成為百億富翁 YouTube 創辦人陳士駿：「不要違背初衷！」：【下一頁

書店於明年計劃於春季期間入駐陝西省西安外，還將於江西省南昌開店，期望於中國設置1000間類近的小型書店。蔦屋書店於今年10月在杭州首次開店，雖然當時限制入場人數，但開店後首月的銷售額達到預期目標的1.4倍。

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責任編輯：潘曉豐

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