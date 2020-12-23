高院判于文鳳敗訴 追討周星馳8000萬無望

藝人周星馳遭前女友于文鳳追討約8000萬港元的豪宅及基金投資分成一案今友裁決，今天（23日）高院判詞，裁定于文鳳敗訴，並要求她支付周星馳的訟費。

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周星馳代表律師取判詞時向記者表示，重申周在此糾紛上屬較被動角色，希望今次判決可為事件畫上句號，同時代表周祝願香港市民聖誕快樂。

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有關訴訟指，于文鳳當年雖沒與周星馳簽訂合約，但雙方曾有口頭協議，讓她從周的投資獲利中抽取10%分成。另一方面，周星馳承認雖有說過會把投資利潤分給于，但只屬情話，不屬於有意建立法律關係的承諾。

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責任編輯：翁嘉陽