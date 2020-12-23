【有故事的人@iM網欄】聖誕述異 香港版《聖誕頌歌  A Christmas Carol》

《聖誕頌歌》(Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas)是維多利亞黃金時代英國偉大小說家Charles Dickens繪炙人口的插畫作品, 也是史上一個廣受喜愛的聖誕故事，流行的程度歷久不衰。

小說描寫一個吝嗇刻薄的小氣財神Scrooge 如何在一夜間被源源不絕地救贖的過程。故事貫穿著許多主題：聖誕節、貪婪、寬恕、社會不公，救贖、以及慷慨和同情。

「義靈」凡仙 (*注) 去年的聖誕節也有一個特別的聖誕述異。

凡仙的朋友六年前妻子去世，留下兩個孩子他一個人照顧，雖然經濟上不是大問題，但畢竟一個大男人帶著小孩，生活也不容易。

一年多後，他遇上了另一段姻緣。那女生對兩個孩子也挺好的，於是，他再結婚了。

朋友覺得這是蒼天聆聽了他的辛、憐憫他的苦。

凡仙跟很多朋友一樣，為他高興，倒是朋友的前小姨對他再娶非常有意見，覺得他對不住過世的姐姐。朋友明白前小姨的心情，請經常成功開解別人的凡仙幫忙。

凡仙是在耶誕節假期跟前小姨，在咖啡店見面，閒聊的。她也沒什麼，就是每每提到前姐夫，她就不高興，非常的不高興。

「萬年修得姐妹花」，凡仙雖沒有個人的體會，但血濃於水，他是懂的。

不過他也解釋不了，為什麼對妹妹的說話，會馬上冒出一個強烈的回應。

妹妹說，她在姐姐走後，非常不開心，經常上姐姐的墳前，哭上兩個小時。

凡仙說：妳這樣姐姐會很擔心妳！

妹妹說，姐姐走了才多久?前姐夫就續弦，前姐夫很對不起姐姐。

凡仙說：妳怎麼知道再娶不是姐姐的希望？這樣就有一個愛他（前姐夫）和兩個小朋友的人代替姐姐照顧他們。

妹妹說，很掛念姐姐，自姐姐去世後每想到姐姐，少不免又傷心流淚，而她不能原諒前姐夫。

凡仙說：這六年多，妳只是沒辦法面對身邊的人，妳只希望他們做妳想他們做的事，妳完全沒理會其他人的感受！

凡仙再嚴厲的說：妳只是照顧著妳自己的感受，只是想著妳自己！

凡仙最後還不知怎的說了這句：還有一件事，我也不懂，但妳應該比我明白。就是在我們談話的時候，我的腦海出現了一帆船，它有三種顏色，白、藍和紅，在海上航行。

妹妹啞然。

「帆船是我姐姐最喜歡的東西，她經常去海邊看帆船。你怎麼會知道？」妹妹問道。

凡仙當然也不知道，他只有一個很強烈的感覺：「今天我所以跟妳說的話，就是跟那帆船有關的人，透過我跟妳說的話。我不明白，但我相信妳懂！」



聽說，妹妹後來對她前姐夫的態度變得好多了，也沒有再經常上姐姐墳前哭，對工作也積極起來。

她透過前姐夫對凡仙留了一個資訊：謝謝您！是我沒有接受現實，才遷怒前姐夫；我要是沒寬恕自己，也走不出這幾年的困境，謝謝凡仙！

凡仙回她：萬年修得姐妹花，謝你熱愛帆船的姐！



*注: 他有都市異靈能力，能與動物，靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義靈」：凡仙。

作者_寡言（梁偉英）簡介： 簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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