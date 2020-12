【有故事的人@iM網欄】聖誕述異 香港版《聖誕頌歌  A Christmas Carol》

《聖誕頌歌》(Christmas Carol in Prose, Being a Ghost-Story of Christmas)是維多利亞黃金時代英國偉大小說家Charles Dickens繪炙人口的插畫作品, 也是史上一個廣受喜愛的聖誕故事,流行的程度歷久不衰。

小說描寫一個吝嗇刻薄的小氣財神Scrooge 如何在一夜間被源源不絕地救贖的過程。故事貫穿著許多主題:聖誕節、貪婪、寬恕、社會不公,救贖、以及慷慨和同情。

「義靈」凡仙 (*注) 去年的聖誕節也有一個特別的聖誕述異。

凡仙的朋友六年前妻子去世,留下兩個孩子他一個人照顧,雖然經濟上不是大問題,但畢竟一個大男人帶著小孩,生活也不容易。

一年多後,他遇上了另一段姻緣。那女生對兩個孩子也挺好的,於是,他再結婚了。

朋友覺得這是蒼天聆聽了他的辛、憐憫他的苦。

凡仙跟很多朋友一樣,為他高興,倒是朋友的前小姨對他再娶非常有意見,覺得他對不住過世的姐姐。朋友明白前小姨的心情,請經常成功開解別人的凡仙幫忙。

凡仙是在耶誕節假期跟前小姨,在咖啡店見面,閒聊的。她也沒什麼,就是每每提到前姐夫,她就不高興,非常的不高興。

「萬年修得姐妹花」,凡仙雖沒有個人的體會,但血濃於水,他是懂的。

不過他也解釋不了,為什麼對妹妹的說話,會馬上冒出一個強烈的回應。

妹妹說,她在姐姐走後,非常不開心,經常上姐姐的墳前,哭上兩個小時。

凡仙說:妳這樣姐姐會很擔心妳!

妹妹說,姐姐走了才多久?前姐夫就續弦,前姐夫很對不起姐姐。

凡仙說:妳怎麼知道再娶不是姐姐的希望?這樣就有一個愛他(前姐夫)和兩個小朋友的人代替姐姐照顧他們。

妹妹說,很掛念姐姐,自姐姐去世後每想到姐姐,少不免又傷心流淚,而她不能原諒前姐夫。

凡仙說:這六年多,妳只是沒辦法面對身邊的人,妳只希望他們做妳想他們做的事,妳完全沒理會其他人的感受!

凡仙再嚴厲的說:妳只是照顧著妳自己的感受,只是想著妳自己!

凡仙最後還不知怎的說了這句:還有一件事,我也不懂,但妳應該比我明白。就是在我們談話的時候,我的腦海出現了一帆船,它有三種顏色,白、藍和紅,在海上航行。

妹妹啞然。

「帆船是我姐姐最喜歡的東西,她經常去海邊看帆船。你怎麼會知道?」妹妹問道。

凡仙當然也不知道,他只有一個很強烈的感覺:「今天我所以跟妳說的話,就是跟那帆船有關的人,透過我跟妳說的話。我不明白,但我相信妳懂!」



聽說,妹妹後來對她前姐夫的態度變得好多了,也沒有再經常上姐姐墳前哭,對工作也積極起來。

她透過前姐夫對凡仙留了一個資訊:謝謝您!是我沒有接受現實,才遷怒前姐夫;我要是沒寬恕自己,也走不出這幾年的困境,謝謝凡仙!

凡仙回她:萬年修得姐妹花,謝你熱愛帆船的姐!



*注: 他有都市異靈能力,能與動物,靈體溝通,幫助他們,但從不以此賺取金錢,我們都叫這位都市「義靈」:凡仙。

作者_寡言(梁偉英)簡介: 簡介 :上班,是為謀生,寫作,卻是為延活。活得不好,生計也只能馬虎的謀過去。相對上班,更愛寫作,會請個假窩在coffee shop ,聽K-pop,寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法,靈感,所以寡言。

