【英國封城】英國公司看準封城商機　出售英國各地「空氣瓶」需260港元

疫情持續加上英國「二度封城」，有英國公司看準此商機，趁勢推出了來自英國各地的「空氣瓶」，為滯留在遠離家鄉的居民一解思鄉之苦。

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CNN報道，英國公司「My Baggage」目前正銷售來自英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭的​​「空氣瓶」，除了英國的四個國家以外，該公司還可以對英國其他任何特定地點提出特殊要求，500毫升瓶的價格為25英鎊（約260港元）。除了可送往英國各地區外，亦可寄至全球，只需3至6個工作天，運費5英鎊（約52港元），目前官網上部份地區的「空氣瓶」已經售罄。

同時，該企還設限量版瓶子，提供客制化服務，例如是倫敦地鐵站或是炸魚薯條店的氣味。研發團隊說，最近公司也因應客人要求，親自去了北威爾斯的山區提取當地空氣。

該公司發言人說，研發團隊近期正進行一項關於氣味和情緒記憶的研究，因而受到啟發推出「空氣瓶​​」，希望幫助居住在國外的英國居民與家鄉建立聯繫。發言人續指，絕大多數客戶購買瓶子作為給海外朋友或家人的禮物。

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責任編輯：蘇穎琪