【地王揭盅】九倉120億奪山頂文輝道豪宅地　測量師：落成後每呎賣9萬起

地政總署公布，山頂文輝道地王由九倉（00004）以120億元投得，每呎樓面地價高達46,272元，創住宅官地呎價新高。萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文說，中標價比預期理想，反映發展商看好超級豪宅市場，尤其是山頂豪宅，又認為這次成交是好消息，對山頂地價及山頂豪宅售價有利好作用。

市場原預計，項目總投資額料要逾百億元，加上豪宅需要較長時間銷售，考慮到目前經濟情況，相信發展商會審慎出價，但中標價最終高出市場估值上限，而呎價更創住宅官地新高。林浩文解釋說，山頂土地供應少，現時又無空置稅，加上中標發展商持貨力強，可以善價而沽，故有條件出此價投地。他又預計，項目以「超豪屋仔」為主打，混合「分層單位」發展，總發展成本約150-160億元，料落成後，每呎可賣90,000元起。

資料顯示，上述地盤面積約13.5萬平方呎，可建總樓面則逾25.9萬平方呎。值得留意的是，2018年10月時，該地皮曾連同文輝道9號及11號招標，惟一眾財團入標價未及政府底價，終要流標。

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