  • 18°C
香港時間 : 20201223日 (三) 21:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【地王揭盅】九倉120億奪山頂文輝道豪宅地　測量師：落成後每呎賣9萬起

股樓投資 21:08 2020/12/23

分享：

地政總署公布，山頂文輝道地王由九倉（00004）以120億元投得，每呎樓面地價高達46,272元，創住宅官地呎價新高。萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文說，中標價比預期理想，反映發展商看好超級豪宅市場，尤其是山頂豪宅，又認為這次成交是好消息，對山頂地價及山頂豪宅售價有利好作用。

市場原預計，項目總投資額料要逾百億元，加上豪宅需要較長時間銷售，考慮到目前經濟情況，相信發展商會審慎出價，但中標價最終高出市場估值上限，而呎價更創住宅官地新高。林浩文解釋說，山頂土地供應少，現時又無空置稅，加上中標發展商持貨力強，可以善價而沽，故有條件出此價投地。他又預計，項目以「超豪屋仔」為主打，混合「分層單位」發展，總發展成本約150-160億元，料落成後，每呎可賣90,000元起。

資料顯示，上述地盤面積約13.5萬平方呎，可建總樓面則逾25.9萬平方呎。值得留意的是，2018年10月時，該地皮曾連同文輝道9號及11號招標，惟一眾財團入標價未及政府底價，終要流標。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

上一篇文章

【新冠疫情】美疾控中心：變種病毒可能已傳入美國 紐約將檢測自英國抵達旅客

下一篇文章

【變種病毒】 防變種病毒 日韓兩國均限制英國抵達航班及入境人士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【美股分析】三月時曾造淡獲利　基金經理預言美股將大瀉五成
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【疫市成交】廿四孝父母睇樓一個月 趁疫市助子女上車 760萬購將軍澳廣場
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋
【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋