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【新冠疫情】美疾控中心：變種病毒可能已傳入美國 紐約將檢測自英國抵達旅客

環球政經 21:22 2020/12/23

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美國疾病控制及預防中心（CDC）發出聲明，指在英國發現的變種新冠病毒「極有可能」已傳達美國，並在不知情下開始傳播。中心表示，鑑於英美兩國之間交流頻繁，以及變種病毒在英國的廣泛流行，令病毒流入其他國家的可能性提高。美國國家過敏和傳染病研究所 （NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）認為，該變異病毒並不是當今美國流行的種類，但他並不會對病毒流入美國感到意外：「當這種病毒已這般速度在英國傳播，我們必須假設該種病毒已傳入美國。」

來自亞利桑那大學（University of Arizona）的生態學及進化生物學所長和洛比（Michael Worobey）猜測病毒現已存在數百名美國人民體內，並認為病毒早於11月中已進入美國。

【英國疫情】法國有限度重開邊境 50多國對英實施旅遊禁令 【下一頁

變種新型冠狀病毒在英國被發現，令英國疫情漸趨嚴重，多個國家已對禁止英國抵達的航班，並對英國發出旅遊禁令。目前倫敦有60%的確診個案均與變種病毒有關，CDC認為該病毒非常有可能具「迅速傳播性」（rapidly transmissible）。英國首相約翰遜（Boris Johnson）已下令倫敦及附近的英格蘭地區封城，並取消原有因聖誕假期而放寬的抗疫政策。

白宮抗疫小組協調員柏克斯（Deborah Birx）認為新冠病毒正在不斷地變異，但只要做好防疫措施，例如佩戴口罩、保持社交距離等將防止任何類型的新冠病毒傳播。「佩戴口罩、保持社交距離、避免聚集以及減少社交活動均會防止高傳染性或現有的病毒傳播」她鼓勵民眾繼續做好防疫措施。

【變種病毒】 防變種病毒 日韓兩國均限制英國抵達航班及入境人士 【下一頁

與輝瑞（Pfizer）一同研究新冠疫苗的BioNTech則對現時供應的疫苗充滿信心，認為疫苗無論對普通或變異型新冠病毒均具免疫作用。

紐約市州州長科莫（Andrew Cuomo）表示將為現時由英國抵達的旅客進行變種病毒檢測，他說他將竭盡所能保護紐約市民。

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撰文 : 張健兒

疫情 傳染病 約翰遜 口罩 紐約 英國 倫敦 亞利桑那 美國 白宮

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