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【每日焦點】2020年度最佳手機名單出爐　小米11下周一登場

科技 20:56 2020/12/23

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知名科技媒體《AndroidAuthority》公布2020年度最佳Android手機Top 5；此外，小米將搶尾閘於下周一推出5G旗艦機小米11。

2020年各手機大廠的5G手機傾巢而出，不過哪些機款表現最出色？知名科技媒體《AndroidAuthority》日前以規格、性能、相機及價錢各方面進行評選，公布2020年度最佳Android手機Top 5。其中由三星的旗艦中價機Galaxy S20 FE跑出奪冠，該機款在中階手機市場中極具競爭力，本港8GB RAM+128 ROM版的官方售價為4,998元。相對較昂貴的 Galaxy S、Note 旗艦系列機款，在價格及規格之間取得平衡點。

Google手機Pixel 4a 5G、4a連接續佔領第二、三位，最大優點是價格與相機維持旗艦水準；Sony Xperia 5 II 則因為能保留 Xperia 1 II 大部分優點，同時將機身縮小、降低價格則久違上榜。

【年度最佳手機】外媒評選Top 5 Android機　Google霸佔兩席、Sony 久違上榜！

此外，小米將搶尾閘推出5G旗艦機小米11，於12月28日正式發布。

據先前曝光的消息指，小米11系列將包括小米11和小米11 Pro兩版本。處理器方面則已確認搭載高通最新的驍龍888。

【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機

責任編輯：張寶燕

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