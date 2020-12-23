警方搗破2000呎豪宅「非法賭廳」 賭客有律師、董事、大學生

警方昨日於尖沙咀一複式豪宅，據悉為尖沙咀名鑄，識破一個非法賭場，顧客以上流人士為主，包括有律師、公司董事等，拘捕一行16人。

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警方早前接獲線報，有不法分子為吸引高端賭客，不惜工本每月花費15萬元，租用頂層複式單位作掩飾，經營非法賭博場所，據悉單位佔地約2,000呎，下層為賭博區域，上層則為休息室。

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在行動中一共有7男9女被捕（介乎20至40歲），當中1男子為主持兼租客，另有3女子為荷官﹐及1名負責「睇水」男子。另外有11名賭客被捕，他們分別報稱為金融公司董事、律師及住赤柱獨立屋的大學生，大部分為知識份子。

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責任編輯：翁嘉陽