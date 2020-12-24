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【新股IPO】瑞聲大漲超過8%　擬分拆誠瑞光學上市

新股IPO 09:46 2020/12/24

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瑞聲科技建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，獨立上市。

瑞聲科技 （02018） 公布，建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，並於中國一家證券交易所獨立上市。瑞聲科技尚未向中國任何相關監管機構提交正式上市申請。瑞聲同時委任誠瑞光學（常州）董事潘開泰為執行副總裁，全面負責集團各部門的經營管理工作，將直接向行政總裁匯報，明年1月1日生效。

瑞聲開市大漲8.4%，最高見44.45元，現價報44.1元，升7.56%，成交額2.63億元。

按照中國企業會計準則編製之綜合財務報表，誠瑞光學於去年稅前淨虧損6.2億元（人民幣，下同），虧損按年大幅擴大。截至2020年6月30日，誠瑞光學未經審核總資產為81.75億元人民幣，淨資產則為27.16億元。

瑞聲董事會並向誠瑞光學集團的優秀人員授出1.35億股光學獎勵股份，相當於經發行光學獎勵股份而擴大的誠瑞光學股本權益約2%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍
 

香港股票 瑞聲科技（02018） 光學股 分拆 IPO

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