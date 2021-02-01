【新股IPO】瑞聲分拆誠瑞光學上市 向中證監提交上市前輔導程序申請

▲ 瑞聲科技建議分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學持有的光學業務，獨立上市。

瑞聲科技 （02018） 公布，於2月1日，誠瑞光學的建議分拆及獨立上市保薦人向中國證監會江蘇省監管局提交開始上市前輔導程序的申請，尚待取得中國證監會江蘇省監管局的受理函。建議分拆及獨立上市完成後，預期誠瑞光學將繼續為公司的附屬公司。

瑞聲今日收報43.25元，升2.6%，成交4.3億元。

瑞聲去年12月宣佈，分拆從事光學產品研發、生產及銷售的誠瑞光學，並於中國一家證券交易所獨立上市。瑞聲科技尚未向中國任何相關監管機構提交正式上市申請。瑞聲同時委任誠瑞光學（常州）董事潘開泰為執行副總裁，全面負責集團各部門的經營管理工作，將直接向行政總裁匯報，今年1月1日生效。

按照中國企業會計準則編製之綜合財務報表，誠瑞光學於去年稅前淨虧損6.2億元（人民幣，下同），虧損按年大幅擴大。截至2020年6月30日，誠瑞光學未經審核總資產為81.75億元人民幣，淨資產則為27.16億元。

瑞聲董事會並向誠瑞光學集團的優秀人員授出1.35億股光學獎勵股份，相當於經發行光學獎勵股份而擴大的誠瑞光學股本權益約2%。

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編輯：陳韻妍

