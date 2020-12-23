【源‧來自有機@iM網欄】護膚、護髮神器 有機摩洛哥堅果油潤而不膩

近年來，越來越多朋友選擇用天然油來護膚、護髮，摩洛哥堅果油是其中一種最受到追捧的。摩洛哥堅果油 (Argan Oil；學名 Argania Spinosa Kernel Oil) 不但源自非洲摩洛哥，而且基本上只可以在摩洛哥西面的索維拉（Essaouira）和阿加迪爾（Agadir）生長，那裏的溫度可上升至攝氏50度，十分適合堅果樹生長，每年春季結果收成，並經過冷榨製成油，所以每次說起堅果油，都會連帶「摩洛哥」。

傳統上，摩洛哥堅果油被當地人廣泛應用於處理或舒緩多種疾病／問題，例如皮膚乾燥、暗瘡、皺紋和關節炎等。堅果油也可以入饌，它有助於降低膽固醇、並舒緩關節炎。純淨優質的摩洛哥堅果油是世界上最昂貴的油之一，生產一公斤油就需要30公斤堅果。堅果油必須存放在深色的容器中，以保護它免受紫外線照射，以保持油的功效。

當地居民先從堅果樹採摘果實、乾燥後提取堅果、磨碎果核、冷壓出果油。購買護膚品的有機摩洛哥堅果油時，應選擇在標籤上註明100％來自有機農業的純堅果油，避免經過化學除臭或氣味變壞的產品。優質的摩洛哥堅果油具有細膩、豐富的堅果味，並且一定要是冷壓提煉出來的。

優質的堅果油不會令皮膚感到粘膩，反而會帶來光滑、柔滑的觸感，並且能被皮膚快速吸收。堅果油對皮膚有很多好處，包括：

1. 保護皮膚免受陽光傷害

摩洛哥女性長期以來一直使用堅果油來保護皮膚免受日曬傷害，堅果油中的抗氧化活性，有助保護皮膚免受陽光所造成的自由基的損害，從而預防曬傷和色素沉澱。長期使用，可能有助於預防皮膚癌的形成。

2. 滋潤肌膚

堅果油是十分有效的保濕劑，這要歸功於它所含豐富的維他命E，是一種脂溶性抗氧化劑，可以幫助改善皮膚的保持水份的能力。

3. 舒緩多種皮膚問題

堅果油含有大量的治療特性，包括抗氧化劑和抗炎特性。兩者都有助於減輕多種皮膚炎症問題。

4. 舒緩暗瘡

荷爾蒙暗瘡通常是激素引起的皮脂過多的結果，堅果油具有減輕皮脂分泌的作用，舒緩部份暗瘡問題，促進皮膚光滑。

5. 舒緩皮膚感染

堅果油的傳統用途之一是舒緩皮膚感染，因為它具有抗菌和殺滅真菌的特性。這使其具有幫助治療和預防細菌、真菌皮膚感染的能力。

6. 改善傷口癒合

堅果油中的抗氧化劑和維他命E的強效結合可用於促進傷口更快地癒合。

7. 緩解濕疹

研究發現，堅果油中的維他命E和天然抗炎特性，令它有助於舒緩濕疹痕癢、發紅的症狀。

8. 具有抗衰老作用

口服和外用堅果油均可顯著增加皮膚的彈性。

9. 減少皮膚的油光

有些朋友的皮膚屬於油性或混合性，堅果油能發揮「以油制油」的功效。事實上，部份皮膚的過多油脂分泌，是由於皮膚缺水、保濕不足，堅果油可以為皮膚帶來適當而深層的滋潤，從而減少皮脂分泌、舒緩油光滿面的問題。

10. 促進頭髮健康

有機堅果油有助於順服毛躁飛散頭髮，並防止風筒、捲髮器等的熱力所造成的傷害；它促進秀髮健康、亮澤，以及頭髮生長。

摩洛哥堅果油好處多多，但要最純淨優質的一定要選擇獲得有機認證的，確保不含化學成份或有害化學添加劑。

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