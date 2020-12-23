【安全認證】增物理安全認證　Facebook明年加強賬戶安全

Facebook公司周二（23日）表示從明年開始，用戶將能夠設置物理安全密鑰（Physical security keys）的認證，作為在登錄Facebook App前驗證身份的一種方式。

▲ 物理安全密鑰（網上圖片）

Facebook計劃明年在全球範圍內將Facebook Protect（針對如選舉候選人等知名帳戶的安全程序）擴展到更多類型的帳戶。在7月份Twitter Inc遭到黑客入侵，許多名人帳戶的帳號包括下任美國總統拜登和特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）的帳戶被存在資料後，Facebook推出這項新的安全服務。

Facebook Protect目前可在美國使用，其為政客、政府機構和選舉人員提供了一種方法來設置其他安全措施，例如雙重認證和對潛在黑客威脅的實時監控。Facebook補充，服務其後有可能被高級黑客作為攻擊目標的新聞工作者和維權人士等帳戶使用。

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責任編輯：梁翠麗