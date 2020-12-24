【759阿信屋】CEC國際純利急漲近2倍　惟股價「見光死」挫7%

▲ 截至10月底，CEC國際擁173間分店

759阿信屋母企CEC國際 （0759） 收市後公布截至10月底的中期業績，受惠市民生活模式在疫情爆發下出現轉變，759阿信屋母企收入及盈利均現增長，前者按年計大增19.8%、後者按年計則漲1.96倍。759阿信屋母企補充，現階段雖「不適宜冒進」，但仍會「按經營數據於各個住宅區尋找合適新店位置」。

雖然CEC國際業績表現理想，但股價「見光死」，最新報0.75元，跌7.4%，成交額118萬元。

根據業績，上述CEC國際收入錄10.8億元，純利則錄1499.3萬元。當中，零售業務為主要收入來源，錄10.4億元，較去年同期的8.6億元升20.7%，惟CEC國際毛利率則由去年同期的34.6%跌至31.8%。

CEC國際解釋，「毛利率下跌正正反映759阿信屋疫情期間仍貫徹實施薄利多銷政策」，並補充指需求增長主要為「毛利率較低之糧食類商品，包括 米糧、糧油雜貨以及蛋類等等」，相反零食及休閑食品之需求未見增長。

截至10月底，CEC國際擁173間分店，並謂集團已選定了3家新分店，已於上月及本月相繼開業。

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編輯：莫亦熙